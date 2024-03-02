https://ria.ru/20240302/himars-1930758322.html

В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS

В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.03.2024

В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS

Сохранившийся двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, которую выпустили по городу украинские военные и сбила российская ПВО, обнаружили в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:01

2024-03-02T21:01

2024-03-02T21:01

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Сохранившийся двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, которую выпустили по городу украинские военные и сбила российская ПВО, обнаружили в Ясиноватой в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В городе Ясиноватой в ДНР была обнаружена хвостовая часть с маршевым двигателем от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS, которая в очередной раз была успешно сбита силами противовоздушной обороны России", - сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Ранее Глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко ранее сообщал РИА Новости, что обстрелы округа значительно сократились после освобождения Авдеевки. При этом он отметил, что с учетом имеющегося у ВСУ дальнобойного оружия жители муниципального округа чувствовать себя в полной безопасности всё равно пока не могут. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240302/otpravka-1930756226.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930720370.html

россия

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в мире, россия, украина, ясиноватая, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины