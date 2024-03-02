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В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/himars-1930758322.html
В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS
В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.03.2024
В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS
Сохранившийся двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, которую выпустили по городу украинские военные и сбила российская ПВО, обнаружили в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:01
2024-03-02T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ясиноватая
сергей лавров
нато
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Сохранившийся двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, которую выпустили по городу украинские военные и сбила российская ПВО, обнаружили в Ясиноватой в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В городе Ясиноватой в ДНР была обнаружена хвостовая часть с маршевым двигателем от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS, которая в очередной раз была успешно сбита силами противовоздушной обороны России", - сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Ранее Глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко ранее сообщал РИА Новости, что обстрелы округа значительно сократились после освобождения Авдеевки. При этом он отметил, что с учетом имеющегося у ВСУ дальнобойного оружия жители муниципального округа чувствовать себя в полной безопасности всё равно пока не могут. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240302/otpravka-1930756226.html
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в мире, россия, украина, ясиноватая, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ясиноватая, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой обнаружили двигатель и часть ракеты HIMARS

В Ясиноватой в ДНР обнаружили двигатель и хвостовую часть ракеты HIMARS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Сохранившийся двигатель и хвостовую часть американской ракеты HIMARS, которую выпустили по городу украинские военные и сбила российская ПВО, обнаружили в Ясиноватой в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В городе Ясиноватой в ДНР была обнаружена хвостовая часть с маршевым двигателем от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS, которая в очередной раз была успешно сбита силами противовоздушной обороны России", - сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Ранее Глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко ранее сообщал РИА Новости, что обстрелы округа значительно сократились после освобождения Авдеевки. При этом он отметил, что с учетом имеющегося у ВСУ дальнобойного оружия жители муниципального округа чувствовать себя в полной безопасности всё равно пока не могут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЯсиноватаяСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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