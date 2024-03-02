Рейтинг@Mail.ru
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gumpomosch-1930626373.html
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы - РИА Новости, 02.03.2024
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы
США считают недостаточной гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, и в ближайшие дни намерены осуществить ее сброс с воздуха и расширить поставки по... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:33
2024-03-02T02:33
израиль
сша
россия
джо байден
владимир путин
хамас
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США считают недостаточной гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, и в ближайшие дни намерены осуществить ее сброс с воздуха и расширить поставки по суше, заявил в пятницу американский президент Джо Байден. "В ближайшие дни США осуществят сброс помощи с воздуха в Газу, удвоят усилия по открытию морского коридора и расширят поставки по суше. Помощь, поступающая в Газу, далеко не достаточна", - написала глава государства в X. Он подчеркнул, что США считают необходимым "делать больше" на данном направлении. "И США сделают больше", - указал глава государства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240206/protestuyuschie-1925700324.html
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930613662.html
https://ria.ru/20240302/izrail-1930624657.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3c79ebc4f91cd61363949480850503d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, сша, россия, джо байден, владимир путин, хамас, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы

Байден: США в ближайшие дни сбросят с воздуха гумпомощь для жителей Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США считают недостаточной гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, и в ближайшие дни намерены осуществить ее сброс с воздуха и расширить поставки по суше, заявил в пятницу американский президент Джо Байден.
«
"В ближайшие дни США осуществят сброс помощи с воздуха в Газу, удвоят усилия по открытию морского коридора и расширят поставки по суше. Помощь, поступающая в Газу, далеко не достаточна", - написала глава государства в X.
Грузовики на КПП Керем-Шалом - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Протестующие вновь блокируют пропуск гумпомощи через КПП в Газу
6 февраля, 14:50
Он подчеркнул, что США считают необходимым "делать больше" на данном направлении. "И США сделают больше", - указал глава государства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Байден перепутал Украину с сектором Газа
Вчера, 23:07
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Израиль блокирует поставки в Газу определенных видов помощи, сообщили СМИ
01:59
 
ИзраильСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала