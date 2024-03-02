https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html

В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией

В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией - РИА Новости, 02.03.2024

В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией

Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:46

2024-03-02T13:46

2024-03-02T13:46

в мире

турция

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч. Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, заявил в пятницу вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян. "Пока подвижек нет, работаем", - сказал Кылыч.

https://ria.ru/20230928/armeniya-1899086425.html

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, армения