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В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией - РИА Новости, 02.03.2024
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13:46 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html
В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией
В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией - РИА Новости, 02.03.2024
В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией
Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:46
2024-03-02T13:46
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч. Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, заявил в пятницу вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян. "Пока подвижек нет, работаем", - сказал Кылыч.
https://ria.ru/20230928/armeniya-1899086425.html
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в мире, турция, армения
В мире, Турция, Армения
В Турции ответили на вопрос об открытии границы с Арменией

Дипломат: подвижек по открытию турецко-армянской границы пока нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч.
Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, заявил в пятницу вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.
"Пока подвижек нет, работаем", - сказал Кылыч.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Источник: открытие границы Турции и Армении полностью зависит от Еревана
28 сентября 2023, 06:05
 
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