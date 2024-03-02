https://ria.ru/20240302/gosduma-1930714027.html

В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО

В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО - РИА Новости, 02.03.2024

В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:32

2024-03-02T16:32

2024-03-02T16:32

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД. Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей. "Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта. В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.

https://ria.ru/20231102/kredity-1906869986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, ипотека, экономика