https://ria.ru/20240302/gosduma-1930714027.html
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО - РИА Новости, 02.03.2024
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:32
2024-03-02T16:32
2024-03-02T16:32
россия
михаил мишустин
госдума рф
ипотека
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД. Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей. "Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта. В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.
https://ria.ru/20231102/kredity-1906869986.html
https://realty.ria.ru/20230331/ipoteka-1862194894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_876e07874e933c204f5cff5d1811674d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, ипотека, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Ипотека, Экономика
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО
В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД.
Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.
С участников СВО могут разрешить списывать поручительства по кредитам
"Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта.
В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.
ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО