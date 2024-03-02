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В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО - РИА Новости, 02.03.2024
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16:32 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gosduma-1930714027.html
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО - РИА Новости, 02.03.2024
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:32
2024-03-02T16:32
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД. Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей. "Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта. В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, ипотека, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Ипотека, Экономика
В Госдуму внесли проект о процентах по кредитам бойцов СВО

В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД.
Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.
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"Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта.
В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФИпотекаЭкономика
 
 
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