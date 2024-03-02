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"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина
"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина - РИА Новости, 02.03.2024
"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина
Украина потеряет Одессу и Харьков в ходе наступления ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:03
2024-03-02T09:03
2024-03-02T14:52
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украина потеряет Одессу и Харьков в ходе наступления ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche."Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано", — указал эксперт.По его словам, российское руководство уже подготовило план по освобождению этих городов, а российские военные скоро пойдут в их направлении.Полковник предупредил, что если западные союзники и правительство в Киеве не захотят проводить переговоры, то российским силам придется идти дальше на запад Украины.В последние недели ВСУ потерпели чувствительные поражения и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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в мире, украина, россия, одесса, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Одесса, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Политика
"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина
Офицер Макгрегор: Украина потеряет Одессу и Харьков в ходе наступления ВС России