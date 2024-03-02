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В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 02.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:39 02.03.2024 (обновлено: 22:40 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930753882.html
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 02.03.2024
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:39
2024-03-02T22:40
выборы президента россии — 2024
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ТУНИС, 2 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. Пункт открылся в 8 утра в гостинице "Тибести" в центре города. Проживающие в Ливии россияне смогут проголосовать здесь до 20:00.&quot;Российские граждане, проживающие в Восточной Ливии приезжают и голосуют. Все идет организованно и без проблем. Местная сторона оказала максимальное содействие, прежде всего в плане обеспечения безопасности&quot;, — сказал посол.Голосование на выборах президента на территории избирательного участка в Триполи состоится 15 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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в мире, россия, бенгази, ливия, айдар аганин (посол россии в ливии ), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Бенгази, Ливия, Айдар Аганин (посол России в Ливии ), Совет Федерации РФ
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России

В ливийском Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России

© РИА НовостиДосрочное голосование на выборах президента РФ в ливийском Бенгази. 2 марта 2024 года
Досрочное голосование на выборах президента РФ в ливийском Бенгази. 2 марта 2024 года
© РИА Новости
Досрочное голосование на выборах президента РФ в ливийском Бенгази. 2 марта 2024 года
Читать ria.ru в
ТУНИС, 2 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин.
Пункт открылся в 8 утра в гостинице "Тибести" в центре города. Проживающие в Ливии россияне смогут проголосовать здесь до 20:00.
Агитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
21 февраля, 12:55
«

"Российские граждане, проживающие в Восточной Ливии приезжают и голосуют. Все идет организованно и без проблем. Местная сторона оказала максимальное содействие, прежде всего в плане обеспечения безопасности", — сказал посол.

Голосование на выборах президента на территории избирательного участка в Триполи состоится 15 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президентская кампания 2024
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияБенгазиЛивияАйдар Аганин (посол России в Ливии )Совет Федерации РФ
 
 
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