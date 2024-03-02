https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930753882.html

В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России

В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 02.03.2024

В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:39

2024-03-02T20:39

2024-03-02T22:40

выборы президента россии — 2024

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айдар аганин (посол россии в ливии )

совет федерации рф

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ТУНИС, 2 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. Пункт открылся в 8 утра в гостинице "Тибести" в центре города. Проживающие в Ливии россияне смогут проголосовать здесь до 20:00."Российские граждане, проживающие в Восточной Ливии приезжают и голосуют. Все идет организованно и без проблем. Местная сторона оказала максимальное содействие, прежде всего в плане обеспечения безопасности", — сказал посол.Голосование на выборах президента на территории избирательного участка в Триполи состоится 15 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, бенгази, ливия, айдар аганин (посол россии в ливии ), совет федерации рф