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В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 02.03.2024
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:39
2024-03-02T20:39
2024-03-02T22:40
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ТУНИС, 2 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России проходит в субботу в ливийском Бенгази, сообщил РИА Новости посол в Ливии Айдар Аганин. Пункт открылся в 8 утра в гостинице "Тибести" в центре города. Проживающие в Ливии россияне смогут проголосовать здесь до 20:00."Российские граждане, проживающие в Восточной Ливии приезжают и голосуют. Все идет организованно и без проблем. Местная сторона оказала максимальное содействие, прежде всего в плане обеспечения безопасности", — сказал посол.Голосование на выборах президента на территории избирательного участка в Триполи состоится 15 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бенгази, ливия, айдар аганин (посол россии в ливии ), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Бенгази, Ливия, Айдар Аганин (посол России в Ливии ), Совет Федерации РФ
В Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России
В ливийском Бенгази проходит досрочное голосование на выборах президента России