https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930655242.html
В Москве проходит тестовое голосование
В Москве проходит тестовое голосование - РИА Новости, 02.03.2024
В Москве проходит тестовое голосование
Тестовое голосование перед выборами президента России началось в Москве, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:26
2024-03-02T10:26
2024-03-02T14:31
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в Москве, убедился корреспондент РИА Новости. Уже с первых минут голосования на странице elec.mos.ru отмечается большое количество желающих протестировать систему, она работает в режиме электронной очереди. Тест продлится в Москве до 14:00. Получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени. Если участник откроет его в последний момент, то сможет отдать свой голос до 14:15. Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, устроить системе стресс-тест. Участникам тестового голосования предложили ответить на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Можно выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение следует оставить за специалистами.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика
В Москве проходит тестовое голосование
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в Москве, убедился корреспондент РИА Новости.
Уже с первых минут голосования на странице elec.mos.ru отмечается большое количество желающих протестировать систему, она работает в режиме электронной очереди.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Тест продлится в Москве
до 14:00. Получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени. Если участник откроет его в последний момент, то сможет отдать свой голос до 14:15.
Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, устроить системе стресс-тест.
Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России, пишут СМИ
Участникам тестового голосования предложили ответить на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Можно выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение следует оставить за специалистами.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
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