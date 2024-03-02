https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html

В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи

В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 02.03.2024

В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи

Дуэт Nansi&Sidorov (Анастасия Белявская и Олег Сидоров) представили в Сириусе гимн Всемирного фестиваля молодежи-2024, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:43

2024-03-02T12:43

2024-03-02T12:52

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Дуэт Nansi&Sidorov (Анастасия Белявская и Олег Сидоров) представили в Сириусе гимн Всемирного фестиваля молодежи-2024, передает корреспондент РИА Новости. Белявская рассказала, что изначально для гимна был создан только припев. Авторы взяли аббревиатуру фестиваля и на каждую букву написали строчки припева. "То есть у нас звучит все так: "Во имя общей идеи, Флаги поднимутся ввысь, Мы здесь и пришло наше время", и изначально, не для кого не секрет, анонсировалось как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, поэтому буква "с" тоже была, поэтому следующая строчка "Строить новую жизнь, лучшую жизнь", - сказала Белявская. Белявская добавила, что гимн идет порядка 2-х минут, а в записи песни приняла участие 3-летняя дочь авторов. Сидоров, в свою очередь, поделился своими впечатлениями о фестивале отметив, что у участников довольные и счастливые лица. "Действительно, есть ощущение того, что все дороги открыты, есть ощущение того, что город живет, вся эта территория и вся эта площадка живет и будет продолжать жить", - отметил Сидоров. Кроме того, дуэт поделился своими планами на год. "В этом году у нас будет два концерта, один большой в Москве осенью, надеемся собрать около тысячи человек. Точно также на весну у нас планируется акустическое выступление, а ближайшее время в апреле у нас выходит новая песня, а после этого три или четыре песни выйдет каждый месяц. Точно также планируется еще и акустический альбом из наших треков, которые уже выпущены на всех платформах", - сообщила Белявская. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930592825.html

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная территория "сириус"