https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html

Идем ва-банк. В Берлине сделали заявление после утечки беседы офицеров

Идем ва-банк. В Берлине сделали заявление после утечки беседы офицеров - РИА Новости, 02.03.2024

Идем ва-банк. В Берлине сделали заявление после утечки беседы офицеров

Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине и передать ей крылатые ракеты Taurus, заявил в интервью газете Handelsblatt депутат... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T05:43

2024-03-02T05:43

2024-03-02T07:10

в мире

германия

украина

олаф шольц

маргарита симоньян

хдс/хсс

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине и передать ей крылатые ракеты Taurus, заявил в интервью газете Handelsblatt депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер.Комментируя публикацию записи разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, депутат заявил, что необходимо еще раз прояснить, "что Россия давно рассматривает нас как военного противника". "Мы должны быть сильным противником, а не слабым", — потребовал он.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>По его утверждению, сейчас Германия должна "продемонстрировать силу" и "не поддаваться запугиванию". Кизеветтер призвал "пойти ва-банк" в вопросе поддержке Украины, а канцлер Олаф Шольц, как заявил депутат, должен "наконец" одобрить поставки Taurus.Ранее Кизеветтер неоднократно требовал от Шольца передать Киеву Taurus, при этом он открыто заявлял о необходимости наносить удары по России.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Как сообщало немецкое издание Welt, запись разговора офицеров распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее аутентичной. В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930587198.html

https://ria.ru/20240302/zakharova-1930620793.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T05:43 true PT16M45S

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в мире, германия, украина, олаф шольц, маргарита симоньян, хдс/хсс, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост