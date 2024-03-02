"Наше дело": польский генерал открыто высказался о вводе войск на Украину
Генерал Скшипчак: ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине является "нашим делом", но участвовать в нем в "военном отношении" НАТО не может, заявил агентству PAP польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак.
"Ввод (войск. – ред.) любого члена НАТО на территорию Украины равнозначен полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны", — заявил Скшипчак, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военных на Украину.
Он выразил удивление из-за публичности заявления президента, указав, что дискуссия по этому поводу между европейскими лидерами проходила за закрытыми дверями, поэтому о ней не следовало говорить открыто.
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"Война на Украине – это, конечно, наше дело, но мы не можем в военном отношении участвовать в этом конфликте", — заявил генерал.
Скшипчак добавил, что ситуация для Украины на фронте становится все тяжелее, в то время как у России есть стратегическое преимущество.
В минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.