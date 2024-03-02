https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html

США сбросили с воздуха еду жителям Газы, но не поставили воду и медикаменты

США сбросили с воздуха еду жителям Газы, но не поставили воду и медикаменты - РИА Новости, 02.03.2024

США сбросили с воздуха еду жителям Газы, но не поставили воду и медикаменты

США в субботу впервые провели сброс с воздуха гуманитарной помощи жителям сектора Газа после того, как президент страны Джо Байден ранее анонсировал эту... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:18

2024-03-02T18:18

2024-03-02T18:18

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в субботу впервые провели сброс с воздуха гуманитарной помощи жителям сектора Газа после того, как президент страны Джо Байден ранее анонсировал эту операцию, сообщает телеканал CNN. "США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам", - говорится в публикации. Как отмечается, операцию по сбросы грузов с гуманитарной помощью провели три американских военно-транспортных самолета C-130 "Геркулес", каждый из которых доставил по 22 блока помощи с едой. При этом, как уточняет издание, медикаментов и воды палестинцам доставлено не было. Помимо США, сброс гуманитарной помощи с воздуха в Газу уже осуществляют Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. Ранее Байден заявил о том, что США считают недостаточной гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, и в ближайшие дни намерены осуществить ее сброс с воздуха, а также расширить поставки по суше. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html

https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930703969.html

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