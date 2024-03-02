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Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен - РИА Новости, 02.03.2024
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17:44 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gaz-1930726130.html
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен - РИА Новости, 02.03.2024
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:44
2024-03-02T17:44
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АЛЖИР, 2 мар - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для укрепления мировой энергобезопасности. Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята "Алжирская декларация". "Переподтверждая важности среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем", - говорится в документе. Также страны ФСЭГ выражают обеспокоенность в связи с повторяющимися колебаниями спроса на газ, негативно влияющими на глобальное экономическое развитие, и свою решимость работать со всеми сторонами для достижения сбалансированности и надежности рынков газа. Кроме того, ФСЭГ выражает поддержку африканским странам в их усилиях по борьбе с энергетической бедностью, по решению проблем, связанных с доступом к энергии.
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
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экономика, алжир (провинция), фсэг, в мире
Экономика, Алжир (провинция), ФСЭГ, В мире
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен

ФСЭГ: для укрепления мировой энергобезопасности важны справедливые цены на газ

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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АЛЖИР, 2 мар - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для укрепления мировой энергобезопасности.
Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята "Алжирская декларация".
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"Переподтверждая важности среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем", - говорится в документе.
Также страны ФСЭГ выражают обеспокоенность в связи с повторяющимися колебаниями спроса на газ, негативно влияющими на глобальное экономическое развитие, и свою решимость работать со всеми сторонами для достижения сбалансированности и надежности рынков газа.
Кроме того, ФСЭГ выражает поддержку африканским странам в их усилиях по борьбе с энергетической бедностью, по решению проблем, связанных с доступом к энергии.
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