https://ria.ru/20240302/gaz-1930726130.html
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен - РИА Новости, 02.03.2024
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:44
2024-03-02T17:44
2024-03-02T17:44
экономика
алжир (провинция)
фсэг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
АЛЖИР, 2 мар - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для укрепления мировой энергобезопасности. Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята "Алжирская декларация". "Переподтверждая важности среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем", - говорится в документе. Также страны ФСЭГ выражают обеспокоенность в связи с повторяющимися колебаниями спроса на газ, негативно влияющими на глобальное экономическое развитие, и свою решимость работать со всеми сторонами для достижения сбалансированности и надежности рынков газа. Кроме того, ФСЭГ выражает поддержку африканским странам в их усилиях по борьбе с энергетической бедностью, по решению проблем, связанных с доступом к энергии.
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
https://ria.ru/20240301/gaz-1930383442.html
алжир (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алжир (провинция), фсэг, в мире
Экономика, Алжир (провинция), ФСЭГ, В мире
Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен
ФСЭГ: для укрепления мировой энергобезопасности важны справедливые цены на газ
АЛЖИР, 2 мар - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для укрепления мировой энергобезопасности.
Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире
1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята "Алжирская декларация".
США готовятся к глобальному газовому шантажу
"Переподтверждая важности среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем", - говорится в документе.
Также страны ФСЭГ
выражают обеспокоенность в связи с повторяющимися колебаниями спроса на газ, негативно влияющими на глобальное экономическое развитие, и свою решимость работать со всеми сторонами для достижения сбалансированности и надежности рынков газа.
Кроме того, ФСЭГ выражает поддержку африканским странам в их усилиях по борьбе с энергетической бедностью, по решению проблем, связанных с доступом к энергии.
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году