https://ria.ru/20240302/gaz-1930726130.html

Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен

Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен - РИА Новости, 02.03.2024

Страны — экспортеры газа заявили о важности стабильных газовых цен

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:44

2024-03-02T17:44

2024-03-02T17:44

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АЛЖИР, 2 мар - РИА Новости. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в своей декларации по итогам саммита подчеркивает важность справедливых и стабильных цен на газ и инвестиций в отрасль для укрепления мировой энергобезопасности. Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята "Алжирская декларация". "Переподтверждая важности среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем", - говорится в документе. Также страны ФСЭГ выражают обеспокоенность в связи с повторяющимися колебаниями спроса на газ, негативно влияющими на глобальное экономическое развитие, и свою решимость работать со всеми сторонами для достижения сбалансированности и надежности рынков газа. Кроме того, ФСЭГ выражает поддержку африканским странам в их усилиях по борьбе с энергетической бедностью, по решению проблем, связанных с доступом к энергии.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

https://ria.ru/20240301/gaz-1930383442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алжир (провинция), фсэг, в мире