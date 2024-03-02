https://ria.ru/20240302/gaz-1930722475.html

Страны — экспортеры газа выступили против введения "потолков цен"

Страны — экспортеры газа выступили против введения "потолков цен" - РИА Новости, 02.03.2024

Страны — экспортеры газа выступили против введения "потолков цен"

Страны — участники Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) выразили непринятие любого искусственного вмешательства в работу рынков газа, в том числе внедрения... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:21

2024-03-02T17:21

2024-03-02T17:42

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АЛЖИР, 2 мар — РИА Новости. Страны — участники Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) выразили непринятие любого искусственного вмешательства в работу рынков газа, в том числе внедрения "потолков цен", вызывающих дефицит на рынке, следует из алжирской декларации, принятой организацией. Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран — членов Форума стран — экспортеров газа проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий форума была принята алжирская декларация. "Наше неприятие любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа, включая попытки изменить функции ценообразования и управления рисками, а также внедрение политически мотивированных "потолков цен", которые могут только усугубить дефицит предложения на рынке и препятствовать инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители", — сказано в документе. Страны ФСЭГ также осуждают односторонние беспрецедентные действия и налоговые меры, которые оправдываются "якобы обеспечением безопасности энергоснабжения для некоторых в ущерб правилам газового рынка и с риском увеличения дисбалансов в ущерб наиболее уязвимым слоям населения". Евросоюз с февраля 2023 года запустил временный механизм коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены — потолок цен на газ. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса в крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алжир (провинция), европа, еврокомиссия, фсэг