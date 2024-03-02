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В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России - РИА Новости, 02.03.2024
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02:16 02.03.2024 (обновлено: 02:17 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/gaz-1930625594.html
В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России
В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России - РИА Новости, 02.03.2024
В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России
Разногласия среди стран-членов Евросоюза не позволили странам блока внести в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ, заявила в пятницу... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:16
2024-03-02T02:17
россия
баку
австрия
кадри симсон
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Разногласия среди стран-членов Евросоюза не позволили странам блока внести в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ, заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает", – сказала она на пресс-конференции в Баку, добавив, что санкции должны сильнее бить по тем, против кого они направлены, а не по тем, кто их вводит. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Она также напомнила о цели Евросоюза полностью избавиться от российского газа к 2027 году. ЕС 23 февраля опубликовал детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более 2 тысяч позиций. Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Он уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и частично Италии. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента до этого сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце текущего года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240301/gaz-1930383442.html
https://ria.ru/20240228/gaz-1930023673.html
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россия, баку, австрия, кадри симсон, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
Россия, Баку, Австрия, Кадри Симсон, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России

ЕК: разногласия в ЕС не дали ввести в 13-й пакет санкций запрет на газ из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Разногласия среди стран-членов Евросоюза не позволили странам блока внести в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ, заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
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"Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает", – сказала она на пресс-конференции в Баку, добавив, что санкции должны сильнее бить по тем, против кого они направлены, а не по тем, кто их вводит. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Она также напомнила о цели Евросоюза полностью избавиться от российского газа к 2027 году.
ЕС 23 февраля опубликовал детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более 2 тысяч позиций.
Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Он уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и частично Италии.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента до этого сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце текущего года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияБакуАвстрияКадри СимсонВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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