Рейтинг@Mail.ru
Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gaiti-1930627887.html
Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ
Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ
Кения и Гаити подписали официальное соглашение об отправке тысячи кенийских полицейских на Гаити для участия в миротворческой миссии в рамках борьбы с... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:31
2024-03-02T03:31
гаити
кения
жовенель моиз
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755627518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bbbf3da7573a24ed99a7507aad07621.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кения и Гаити подписали официальное соглашение об отправке тысячи кенийских полицейских на Гаити для участия в миротворческой миссии в рамках борьбы с бандитизмом, сообщает издание Star. "Кения и Гаити в пятницу подписали соглашение о направлении тысячи полицейских в состав Многонациональной миссии по поддержке безопасности в этой карибской стране", - говорится в сообщении кенийского издания. Отмечается, что на церемонии подписания документа присутствовали главы двух стран. По словам президента Кении Уильяма Руто, в соответствии с соглашением началась подготовка к миссии, включая документы, среди которых концепция полицейских операций, соглашение о защите статуса и директива о задержании, обысках и применении силы. В декабре 2023 года постоянный координатор ООН по гуманитарной помощи в Гаити Ульрика Ричардсон заявила, что международные силы безопасности могут быть развернуты в Гаити в первом квартале 2024 года, ожидается развертывание около 2,5 тысячи полицейских. Кабинет министров Кении в октябре ратифицировал решение о размещении около тысячи кенийских полицейских в Гаити с целью помочь в установлении безопасности и стабильности в стране. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html
https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html
гаити
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755627518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fa7ab099e342b2ee4bfbb4a0dbbf3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гаити, кения, жовенель моиз, оон, в мире
Гаити, Кения, Жовенель Моиз, ООН, В мире
Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ

Star: Кения отправит на Гаити тысячу полицейских для борьбы с бандитизмом

© AP Photo / Matias DelacroixВид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кения и Гаити подписали официальное соглашение об отправке тысячи кенийских полицейских на Гаити для участия в миротворческой миссии в рамках борьбы с бандитизмом, сообщает издание Star.
«
"Кения и Гаити в пятницу подписали соглашение о направлении тысячи полицейских в состав Многонациональной миссии по поддержке безопасности в этой карибской стране", - говорится в сообщении кенийского издания.
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну
Вчера, 03:56
Отмечается, что на церемонии подписания документа присутствовали главы двух стран. По словам президента Кении Уильяма Руто, в соответствии с соглашением началась подготовка к миссии, включая документы, среди которых концепция полицейских операций, соглашение о защите статуса и директива о задержании, обысках и применении силы.
В декабре 2023 года постоянный координатор ООН по гуманитарной помощи в Гаити Ульрика Ричардсон заявила, что международные силы безопасности могут быть развернуты в Гаити в первом квартале 2024 года, ожидается развертывание около 2,5 тысячи полицейских. Кабинет министров Кении в октябре ратифицировал решение о размещении около тысячи кенийских полицейских в Гаити с целью помочь в установлении безопасности и стабильности в стране.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Эквадоре с января задержали более десяти тысяч человек
26 февраля, 10:34
 
ГаитиКенияЖовенель МоизООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала