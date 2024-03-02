Кения отправит на Гаити тысячу полицейских, сообщили СМИ
Star: Кения отправит на Гаити тысячу полицейских для борьбы с бандитизмом
© AP Photo / Matias DelacroixВид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кения и Гаити подписали официальное соглашение об отправке тысячи кенийских полицейских на Гаити для участия в миротворческой миссии в рамках борьбы с бандитизмом, сообщает издание Star.
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"Кения и Гаити в пятницу подписали соглашение о направлении тысячи полицейских в состав Многонациональной миссии по поддержке безопасности в этой карибской стране", - говорится в сообщении кенийского издания.
Отмечается, что на церемонии подписания документа присутствовали главы двух стран. По словам президента Кении Уильяма Руто, в соответствии с соглашением началась подготовка к миссии, включая документы, среди которых концепция полицейских операций, соглашение о защите статуса и директива о задержании, обысках и применении силы.
В декабре 2023 года постоянный координатор ООН по гуманитарной помощи в Гаити Ульрика Ричардсон заявила, что международные силы безопасности могут быть развернуты в Гаити в первом квартале 2024 года, ожидается развертывание около 2,5 тысячи полицейских. Кабинет министров Кении в октябре ратифицировал решение о размещении около тысячи кенийских полицейских в Гаити с целью помочь в установлении безопасности и стабильности в стране.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.