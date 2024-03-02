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"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США - РИА Новости, 02.03.2024
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10:52 02.03.2024 (обновлено: 14:12 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/fukuyama-1930658423.html
"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США
"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США - РИА Новости, 02.03.2024
"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США
Общественные институты США переживают серьезный кризис, поскольку не могут адаптироваться к меняющимся условиям, заявил всемирно известный американский философ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:52
2024-03-02T14:12
в мире
сша
фрэнсис фукуяма
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Общественные институты США переживают серьезный кризис, поскольку не могут адаптироваться к меняющимся условиям, заявил всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в статье для газеты Financial Times. "Американские институты уже некоторое время неуклонно приходят в упадок и сейчас переживают серьезный кризис. &lt;…&gt; Политический упадок происходит, когда институты общества не могут адаптироваться к меняющимся условиям", — написал он. По мнению политолога, у Трампа есть большие шансы на победу на предстоящих выборах. "Почти треть электората верит в ложь о том, что президент Джо Байден украл выборы 2020 года. Согласно опросам, избиратели готовы переизбрать Дональда Трампа. &lt;…&gt; Этот же Трамп отказывается поддерживать Украину и недавно предложил России напасть на любого союзника по НАТО, который не выплатит воображаемый долг за защиту США. Учитывая пять побед на праймериз за плечами и еще несколько в "супервторник" на следующей неделе, он вполне может стать кандидатом от республиканцев", — написал Фукуяма.Он добавил, что последствия переизбрания Трампа затронут все уголки земного шара.Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ. Несмотря на то что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.
https://ria.ru/20231001/voyska-1899701463.html
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в мире, сша, фрэнсис фукуяма, нато, дональд трамп, джо байден, россия, украина
В мире, США, Фрэнсис Фукуяма, НАТО, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, Украина
"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США

Политолог Фукуяма: общественные институты США переживают серьезный кризис

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканский философ Фрэнсис Фукуяма
Американский философ Фрэнсис Фукуяма - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Американский философ Фрэнсис Фукуяма. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Общественные институты США переживают серьезный кризис, поскольку не могут адаптироваться к меняющимся условиям, заявил всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в статье для газеты Financial Times.
"Американские институты уже некоторое время неуклонно приходят в упадок и сейчас переживают серьезный кризис. <…> Политический упадок происходит, когда институты общества не могут адаптироваться к меняющимся условиям", — написал он.
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По мнению политолога, у Трампа есть большие шансы на победу на предстоящих выборах.
"Почти треть электората верит в ложь о том, что президент Джо Байден украл выборы 2020 года. Согласно опросам, избиратели готовы переизбрать Дональда Трампа. <…> Этот же Трамп отказывается поддерживать Украину и недавно предложил России напасть на любого союзника по НАТО, который не выплатит воображаемый долг за защиту США. Учитывая пять побед на праймериз за плечами и еще несколько в "супервторник" на следующей неделе, он вполне может стать кандидатом от республиканцев", — написал Фукуяма.
Он добавил, что последствия переизбрания Трампа затронут все уголки земного шара.
Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ.
Несмотря на то что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.
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