https://ria.ru/20240302/fukuyama-1930658423.html

"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США

"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США - РИА Новости, 02.03.2024

"Серьезный кризис". Фукуяма признал неприятную правду о США

Общественные институты США переживают серьезный кризис, поскольку не могут адаптироваться к меняющимся условиям, заявил всемирно известный американский философ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:52

2024-03-02T10:52

2024-03-02T14:12

в мире

сша

фрэнсис фукуяма

нато

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джо байден

россия

украина

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Общественные институты США переживают серьезный кризис, поскольку не могут адаптироваться к меняющимся условиям, заявил всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в статье для газеты Financial Times. "Американские институты уже некоторое время неуклонно приходят в упадок и сейчас переживают серьезный кризис. <…> Политический упадок происходит, когда институты общества не могут адаптироваться к меняющимся условиям", — написал он. По мнению политолога, у Трампа есть большие шансы на победу на предстоящих выборах. "Почти треть электората верит в ложь о том, что президент Джо Байден украл выборы 2020 года. Согласно опросам, избиратели готовы переизбрать Дональда Трампа. <…> Этот же Трамп отказывается поддерживать Украину и недавно предложил России напасть на любого союзника по НАТО, который не выплатит воображаемый долг за защиту США. Учитывая пять побед на праймериз за плечами и еще несколько в "супервторник" на следующей неделе, он вполне может стать кандидатом от республиканцев", — написал Фукуяма.Он добавил, что последствия переизбрания Трампа затронут все уголки земного шара.Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ. Несмотря на то что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.

https://ria.ru/20231001/voyska-1899701463.html

https://ria.ru/20220614/fukuyama-1795081545.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, фрэнсис фукуяма, нато, дональд трамп, джо байден, россия, украина