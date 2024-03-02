https://ria.ru/20240302/festival-1930778629.html

В марафоне общества "Знание" на ВФМ приняли участие пять тысяч человек

В марафоне общества "Знание" на ВФМ приняли участие пять тысяч человек - РИА Новости, 02.03.2024

В марафоне общества "Знание" на ВФМ приняли участие пять тысяч человек

Более 5 тысяч человек приняли участие в просветительском марафоне Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в день открытия марафона,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:58

2024-03-02T23:58

2024-03-02T23:59

россия

алексей лихачев

сергей анохин

донецкая народная республика

игорь левитин

российское общество "знание"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростелеком

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в просветительском марафоне Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в день открытия марафона, сообщили в пресс-службе общества. "В рамках трека "Ответственность за судьбы мира" 5,5 тысячи молодых людей смогли встретиться с выдающимися государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учеными, спортсменами, мастерами культуры и лидерами общественного мнения. Самые яркие выступления лекторов транслировались в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первый день фестиваля перед зрителями выступили генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, первый вице-президент - финансовый директор ПАО "Ростелеком" Сергей Анохин, секретарь Госсовета России Игорь Левитин, глава Минздрава Михаил Мурашко, актер и продюсер Михаил Галустян, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, актер сериала "Слово пацана" Леон Кемстач и другие. Они рассказали слушателям о перспективах развития новых транспортных коридоров, цифровых просторах России и IT-ландшафте страны, познакомили участников с атомными технологиями. На церемонии открытия выступил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, он дал старт просветительской программе мероприятия и напомнил, что Россия находится в авангарде борьбы за многополярный мир, где у каждого есть пространство для самореализации и развития, а эти процессы основаны на опыте и знаниях. Марафон "Знание" проходит в Сириусе со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны "Ямал", "Нижний Новгород", "Казань", "Белгород", "Москва". Треки предстоящего марафона созвучны смыслам фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы - вместе с Россией". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей лихачев, сергей анохин, донецкая народная республика, игорь левитин, российское общество "знание", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростелеком, всемирный фестиваль молодежи — 2024