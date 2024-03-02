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Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR - РИА Новости, 02.03.2024
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23:57 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/festival-1930778343.html
Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR
Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR - РИА Новости, 02.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR
Участники и организаторы Всемирного фестиваля молодежи активно используют технологии дополненной реальности (AR), убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:57
2024-03-02T23:57
общество
технологии
россия
владимир путин
сбербанк россии
фосагро
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Участники и организаторы Всемирного фестиваля молодежи активно используют технологии дополненной реальности (AR), убедился корреспондент РИА Новости. Так, на открытии мероприятия главные герои шоу якобы проходили испытания, "находясь" в компьютерной игре, анимация которой отображалась на главных экранах сцены. Специально для церемонии был разработан огромный кинетический декорационный комплекс из шести светодиодных экранов высотой 12 метров. Экраны - образ мобильного телефона, без которого человек сегодня не представляет свою жизнь. В свою очередь, участники фестиваля, например, Сбербанк, применили на своей площадке технологию Deepfake. Организация "Киберспорт России" оснастила свой кампус VR-очками и роботами, а компания "Фосагро" установила стенд, который по внешности человека определяет будущую профессию через камеру. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html
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общество, технологии, россия, владимир путин, сбербанк россии, фосагро, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, ФосАгро, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR

Всемирный фестиваль молодежи активно внедряет технологии дополненной реальности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Участники и организаторы Всемирного фестиваля молодежи активно используют технологии дополненной реальности (AR), убедился корреспондент РИА Новости.
Так, на открытии мероприятия главные герои шоу якобы проходили испытания, "находясь" в компьютерной игре, анимация которой отображалась на главных экранах сцены.
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Специально для церемонии был разработан огромный кинетический декорационный комплекс из шести светодиодных экранов высотой 12 метров. Экраны - образ мобильного телефона, без которого человек сегодня не представляет свою жизнь.
В свою очередь, участники фестиваля, например, Сбербанк, применили на своей площадке технологию Deepfake. Организация "Киберспорт России" оснастила свой кампус VR-очками и роботами, а компания "Фосагро" установила стенд, который по внешности человека определяет будущую профессию через камеру.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииФосАгроФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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