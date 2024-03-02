https://ria.ru/20240302/festival-1930778343.html

Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR

Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR - РИА Новости, 02.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR

Участники и организаторы Всемирного фестиваля молодежи активно используют технологии дополненной реальности (AR), убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:57

2024-03-02T23:57

2024-03-02T23:57

общество

технологии

россия

владимир путин

сбербанк россии

фосагро

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Участники и организаторы Всемирного фестиваля молодежи активно используют технологии дополненной реальности (AR), убедился корреспондент РИА Новости. Так, на открытии мероприятия главные герои шоу якобы проходили испытания, "находясь" в компьютерной игре, анимация которой отображалась на главных экранах сцены. Специально для церемонии был разработан огромный кинетический декорационный комплекс из шести светодиодных экранов высотой 12 метров. Экраны - образ мобильного телефона, без которого человек сегодня не представляет свою жизнь. В свою очередь, участники фестиваля, например, Сбербанк, применили на своей площадке технологию Deepfake. Организация "Киберспорт России" оснастила свой кампус VR-очками и роботами, а компания "Фосагро" установила стенд, который по внешности человека определяет будущую профессию через камеру. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, владимир путин, сбербанк россии, фосагро, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024