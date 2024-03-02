https://ria.ru/20240302/festival-1930760048.html

Более 300 ребят из Подмосковья приняли участие во ВФМ

Более 300 ребят из Подмосковья приняли участие во ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Более 300 ребят из Подмосковья приняли участие во ВФМ

Свыше 300 ребят из Подмосковья приняли участие во Всемирном фестивале молодежи (ВМФ) на федеральной территории "Сириус", сообщил зампред правительства... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:12

2024-03-02T21:12

2024-03-02T21:19

общество

московская область (подмосковье)

бруней

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

новости подмосковья

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Свыше 300 ребят из Подмосковья приняли участие во Всемирном фестивале молодежи (ВМФ) на федеральной территории "Сириус", сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. "На территории Подмосковья проходят масштабные фестивали, среди которых "Мы – Россия". Но самым долгожданным событием года, конечно, стал ВФМ-2024 в Сочи, в организации которого принимало участие почти 100 волонтеров из Подмосковья. Всего Московскую область на форуме представляет более 300 ребят – это студенты, спортсмены, тренеры и блогеры. Наша делегация взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии", - отметил Духин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, в день открытия форума стенд "Подмосковье – это любовь" посетила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Она пообщалась с ребятами и вместе с ними спела негласный гимн Московской области "Подмосковные вечера". Для гостей стенда "Подмосковье – это любовь" организована обширная программа – конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными спикерами. За участие в активностях можно получить маленького медвежонка – символ фестиваля "Мы – Россия", напечатанного на 3D-принтере, который стоит прямо на стенде, или напиток из бара с освежающими лимонадами. Также здесь работает бьюти-корнер – ребята могут на месте использовать переводные картинки в фирменном стиле стенда "Подмосковье – это любовь" или взять их с собой. "В рамках открытого микрофона в пространстве Московской области на ВФМ-2024 желающие могут показать номер, спеть, рассказать стихотворение или выступить со стендапом, ведь в первую очередь, это площадка для обмена мнениями и творческого самовыражения", - добавили в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи , у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930759246.html

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московская область (подмосковье)

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сочи

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общество, московская область (подмосковье), бруней, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи