https://ria.ru/20240302/festival-1930759246.html

В Сириусе проходит торжественная церемония открытия ВФМ

В Сириусе проходит торжественная церемония открытия ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

В Сириусе проходит торжественная церемония открытия ВФМ

Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи проходит в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:45

2024-03-02T18:45

2024-03-02T21:09

россия

наталья павлова

полина гагарина

дарья морозова

мариинский театр

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи проходит в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. Церемония началась с исполнения гимна России, в этот момент трибуны стадиона подсветились в цвета российского триколора. Сама церемония представлена в виде истории любви двух молодых людей. История знакома и понятна каждому человеку из любой точки земного шара, герои взрослеют, учатся, покидают семью и сталкиваются с трудностями. Главные герои - Аделина и Андрей проходят непростой путь к своей мечте. В представлении затрагиваются сложные и близкие для молодёжи темы: поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, ответственность за будущее, превращение ограничений в возможности, исполнение мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и её воплощение в семье. Специально для церемонии был разработан огромный кинетический декорационный комплекс из шести светодиодных экранов высотой 12 метров. Это — высота трёхэтажного дома. Экраны – образ мобильного телефона, без которого человек сегодня не представляет свою жизнь. В шоу принимают участие как звёзды мирового масштаба, так и молодые артисты: оперная дива государственного академического Мариинского театра Наталья Павлова, певица Полина Гагарина, лауреаты Международного конкурса имени П.И.Чайковского София Виланд и Равиль Ислямов, участники вокального конкурса "Ну-ка, все вместе" Арпи Абкарян, Ираклий Гаделия, Руслан Масюков, Амина Бегоева, Сергей Павловский, Дарья Морозова и другие. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

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россия, наталья павлова, полина гагарина, дарья морозова, мариинский театр, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024