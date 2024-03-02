https://ria.ru/20240302/festival-1930737334.html
Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи
Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВМФ-2024), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:54
2024-03-02T18:54
2024-03-02T18:54
религия
краснодарский край
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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дмитрий чернышенко
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всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВМФ-2024), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой. Во время посещения Всемирного фестиваля молодежи патриарх Кирилл встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также гостями и участниками фестиваля, рассказавшими предстоятелю РПЦ о значимости ВМФ для прибывших из десятков стран мира молодежи и значимости подобных форумов. Патриарх Кирилл дал высокую оценку организации и проведению международного молодежного фестиваля в Краснодарском крае. "Помогай вам Бог, дорогие мои. Самое главное – уверенность в правильном выборе", - сказал патриарх Кирилл. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html
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краснодарский край, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Краснодарский край, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Дмитрий Чернышенко, Русская православная церковь, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи
Патриарх Кирилл встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи