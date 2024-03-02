https://ria.ru/20240302/festival-1930737334.html

Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи

Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВМФ-2024), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:54

2024-03-02T18:54

2024-03-02T18:54

религия

краснодарский край

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

дмитрий чернышенко

русская православная церковь

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930597161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baba6ac1898cd461d3790b85c786b1be.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВМФ-2024), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой. Во время посещения Всемирного фестиваля молодежи патриарх Кирилл встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также гостями и участниками фестиваля, рассказавшими предстоятелю РПЦ о значимости ВМФ для прибывших из десятков стран мира молодежи и значимости подобных форумов. Патриарх Кирилл дал высокую оценку организации и проведению международного молодежного фестиваля в Краснодарском крае. "Помогай вам Бог, дорогие мои. Самое главное – уверенность в правильном выборе", - сказал патриарх Кирилл. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930730857.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, всемирный фестиваль молодежи — 2024