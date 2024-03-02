https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым - РИА Новости, 02.03.2024

Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и дал старт мероприятию. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:00

2024-03-02T18:00

2024-03-02T23:01

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и дал старт мероприятию."Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", — сказал президент.По словам главы государства, гости мероприятия лично смогут убедиться, что "улыбка для нас — не дежурная маска", а искреннее проявление чувств, и "что если уж мы даем слово, то всегда его держим". Он также отметил, что сотни тысяч заявок на участие из 190 стран показали — для молодежи не существует границ и разделительных линий. Президент подчеркнул, что братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России."Многонациональное единство для нас — величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", — заявил он.Как отметил Путин, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Он добавил, что беречь и защищать их нужно сообща."Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты", — уточнил президент.Он также подчеркнул, что в таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек может свободно говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков. Глава государства добавил, что участники мероприятия мечтают о том, каким должен быть безопасный мир, и именно им его созидать. Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить им это со сверстниками."Уверен, на фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России", — подчеркнул президент.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.Участникам обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930702604.html

https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html

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Дарья Буймова

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"Показываете примеры героизма и отваги". Поздравление Путина с Днем Сил специальных операций День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России. Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. 2024-03-02T18:00 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество