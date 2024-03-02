https://ria.ru/20240302/festival-1930702604.html

Дипломат из Малайзии поделился мнением о Всемирном фестивале молодежи

Дипломат из Малайзии поделился мнением о Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 02.03.2024

Дипломат из Малайзии поделился мнением о Всемирном фестивале молодежи

Молодой дипломат из Малайзии, принявший участие в молодежном дипломатическом саммите "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного форума молодежи в Сириусе, рассказал РИА РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:25

2024-03-02T15:25

2024-03-02T15:25

малайзия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Молодой дипломат из Малайзии, принявший участие в молодежном дипломатическом саммите "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного форума молодежи в Сириусе, рассказал РИА Новости, что изначально скептически отнесся к мероприятию, но по приезде был приятно удивлен: это оказалась отличная площадка для ребят со всего мира. "Сначала я был немного скептически настроен к этому форуму из-за всего происходящего в мире. Некоторые люди даже боялись приезжать. Но я был впечатлен тем, как Россия смогла всех собрать здесь. Отличная площадка для молодежи", - сказал он в беседе с агентством. По его словам, всего на фестивале участвуют до 100 ребят из Малайзии разных возрастов, в том числе и молодые дипломаты. Он также рассказал агентству о своих российских коллегах. По его словам, молодые дипломаты из России постоянно совершенствуются: учат язык, культуру, это позволит в будущем вывести отношения со странами АСЕАН на новый уровень. "У меня есть друг в российском посольстве, он отлично говорит по-малайски", - сказал он. "Россия проделала хорошую работу по созданию площадки для того, чтобы собрать (молодых людей - ред.) для обмена идеями. Важно иметь такую возможность пообщаться", - подчеркнул дипломат из Малайзии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

малайзия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024