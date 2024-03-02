https://ria.ru/20240302/festival-1930657707.html

Безопасность на ВФМ обеспечивают около 500 спасателей

Безопасность на ВФМ обеспечивают около 500 спасателей - РИА Новости, 02.03.2024

Безопасность на ВФМ обеспечивают около 500 спасателей

Около 500 спасателей, прошедших специальную подготовку, и 70 единиц техники задействованы в обеспечении безопасности участников Всемирного фестиваля молодёжи в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:45

2024-03-02T10:45

2024-03-02T10:45

всемирный фестиваль молодежи — 2024

краснодарский край

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Около 500 спасателей, прошедших специальную подготовку, и 70 единиц техники задействованы в обеспечении безопасности участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, МЧС России заблаговременно провело масштабные учения по обеспечению готовности органов управления, оперативных штабов и федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и организаций к реагированию на нештатные ситуации в период проведения фестиваля. "Безопасность мероприятия обеспечивают около 500 специалистов и 70 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/vfm-1930639297.html

краснодарский край

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, краснодарский край