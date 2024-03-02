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Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция - РИА Новости, 02.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция

В Сириусе проходит первый день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:22

2024-03-02T11:22

2024-03-02T12:25

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит первый день Всемирного фестиваля молодежи.Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Его организатором выступает Росмолодежь.Участникам мероприятия обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин