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Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция - РИА Новости, 02.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция
В Сириусе проходит первый день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:22
2024-03-02T11:22
2024-03-02T12:25
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит первый день Всемирного фестиваля молодежи.Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Его организатором выступает Росмолодежь.Участникам мероприятия обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.
россия
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Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе
Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе
2024-03-02T11:22
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PT155M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит первый день Всемирного фестиваля молодежи.
Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
. Его организатором выступает Росмолодежь
.
Участникам мероприятия обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.
Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.
В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.