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"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине
"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине
Истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, сообщает Politico. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:31
2024-03-02T11:31
2024-03-02T11:31
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, сообщает Politico."Поднимать самолеты в воздух будет очень сложно. Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что украинцам придется научиться скрывать самолеты от российских радаров и спутников.Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
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в мире, украина, россия, алексей пушков, politico, нато, вооруженные силы украины, f-16, политика
В мире, Украина, Россия, Алексей Пушков, Politico, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине
Politico: базы с F-16 на Украине станут объектами бомбардировок ВКС России