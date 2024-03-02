https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине

"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине

Истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, сообщает Politico. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:31

2024-03-02T11:31

2024-03-02T11:31

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, сообщает Politico."Поднимать самолеты в воздух будет очень сложно. Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что украинцам придется научиться скрывать самолеты от российских радаров и спутников.Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.

https://ria.ru/20240302/oruzhie-1930655088.html

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в мире, украина, россия, алексей пушков, politico, нато, вооруженные силы украины, f-16, политика