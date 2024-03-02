Рейтинг@Mail.ru
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/esvatini-1930687434.html
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:47
2024-03-02T13:47
россия
москва
анталья (провинция)
сергей лавров
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, заявили в МИД РФ. "В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН. Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930675397.html
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html
россия
москва
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, анталья (провинция), сергей лавров, оон, в мире
Россия, Москва, Анталья (провинция), Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран

Лавров и король Эсватини обсудили перспективы расширения связей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье
Вчера, 12:39
Там отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН.
Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье
Вчера, 12:07
 
РоссияМоскваАнталья (провинция)Сергей ЛавровООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала