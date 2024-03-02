https://ria.ru/20240302/esvatini-1930687434.html
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:47
2024-03-02T13:47
2024-03-02T13:47
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, заявили в МИД РФ. "В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН. Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930675397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, анталья (провинция), сергей лавров, оон, в мире
Россия, Москва, Анталья (провинция), Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран
Лавров и король Эсватини обсудили перспективы расширения связей
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье
Там отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы
и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН
.
Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье
состоялся в марте 2022 года.
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье