https://ria.ru/20240302/esvatini-1930687434.html

Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран

Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров и король Эсватини обсудили отношения двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:47

2024-03-02T13:47

2024-03-02T13:47

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III обсудили перспективы расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, заявили в МИД РФ. "В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН. Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930675397.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, анталья (провинция), сергей лавров, оон, в мире