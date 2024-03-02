https://ria.ru/20240302/ekonomika-1930639791.html

Эксперт рассказал, что позволит России обогнать экономику Японии

Эксперт рассказал, что позволит России обогнать экономику Японии - РИА Новости, 02.03.2024

Эксперт рассказал, что позволит России обогнать экономику Японии

Инфляционные процессы в Японии могут привести к сокращению ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) в ближайшие два года, что поможет России... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:26

2024-03-02T08:26

2024-03-02T08:26

экономика

россия

япония

германия

владимир путин

сергей гришунин

всемирный банк

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Инфляционные процессы в Японии могут привести к сокращению ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) в ближайшие два года, что поможет России быстрее обогнать ее и войти в топ-4 экономик мира, однако для этого нужны значительные инвестиции, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что уже в ближайшей перспективе Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он отметил, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан. Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом - Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте. "Для обгона Японии необходим рост нашей экономики больше 4% в течение 10 лет и рост японской экономики не быстрее 1,5% в год. Впрочем, инфляционные процессы в Японии могут привести к снижению ее ВВП по ППС уже в течение ближайших двух лет, и тогда Россия сможет быстрее догнать Японию. Одновременно это требует от российских властей и значительных инвестиций - как государственных, так и частных", - считает Гришунин. Он отметил, что эти инвестиции не должны сильно разгонять инфляцию, но это будет "очень тяжело обеспечить в условиях практически открытой экономики". Кроме того, не нужно забывать о странах, занимающих более низкие позиции по ППС. Это Германия, в рост которой верится слабо, а также Индонезия и Бразилия, которые могут "существенно прибавить темпы за счет демографического дивиденда", отметил эксперт. "Тем не менее, пятое место в мире после всех пертурбаций, реформ и санкций - это очень высокий результат, однако задача поставлена, поэтому остается только усерднее работать", - заключил Гришунин.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html

https://ria.ru/20240212/mvf-1926959875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония, германия, владимир путин, сергей гришунин, всемирный банк