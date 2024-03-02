https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел" - РИА Новости, 02.03.2024
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:00
2024-03-02T13:00
2024-03-02T13:25
специальная военная операция на украине
никита джигурда
филипп киркоров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930680640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_327fe98ec2836aa1951dce27247731ba.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, передает в субботу корреспондент РИА Новости. "В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" - такими словами Джигурда поприветствовал бойцов, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им с извинениями после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор". На встрече с российскими военнослужащими Джигурда читал авторские стихи, под гитару пел песни, подписывал бойцам свои книги, обсуждал последние новости, интересовался жизнью военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер привез квадрокоптеры, другие необходимые в военном быту вещи. "Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных. В конце мероприятия Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений "Гори огонь".
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930680640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5ea40c8cc4e9f4828f1b4ef5dcf0afa.jpg
Никита Джигурда в зоне СВО
Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими. «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» - такими словами актер поприветствовал бойцов.
2024-03-02T13:00
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита джигурда, филипп киркоров, общество
Специальная военная операция на Украине, Никита Джигурда, Филипп Киркоров, Общество
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО, куда привез беспилотники
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
"В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" - такими словами Джигурда поприветствовал бойцов, намекая на слова певца Филиппа Киркорова
"зашел не в ту дверь", сказанные им с извинениями после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор".
Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем
На встрече с российскими военнослужащими Джигурда читал авторские стихи, под гитару пел песни, подписывал бойцам свои книги, обсуждал последние новости, интересовался жизнью военных на передовой.
В качестве гуманитарной помощи актер привез квадрокоптеры, другие необходимые в военном быту вещи.
"Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных. В конце мероприятия Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений "Гори огонь".
Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс