https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html

Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"

Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел" - РИА Новости, 02.03.2024

Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:25

специальная военная операция на украине

никита джигурда

филипп киркоров

общество

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, передает в субботу корреспондент РИА Новости. "В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" - такими словами Джигурда поприветствовал бойцов, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им с извинениями после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор". На встрече с российскими военнослужащими Джигурда читал авторские стихи, под гитару пел песни, подписывал бойцам свои книги, обсуждал последние новости, интересовался жизнью военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер привез квадрокоптеры, другие необходимые в военном быту вещи. "Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных. В конце мероприятия Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений "Гори огонь".

https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html

https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html

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Никита Джигурда в зоне СВО Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими. «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» - такими словами актер поприветствовал бойцов. 2024-03-02T13:00 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

никита джигурда, филипп киркоров, общество