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Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел" - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 02.03.2024 (обновлено: 13:25 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел" - РИА Новости, 02.03.2024
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:00
2024-03-02T13:25
специальная военная операция на украине
никита джигурда
филипп киркоров
общество
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, передает в субботу корреспондент РИА Новости. "В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" - такими словами Джигурда поприветствовал бойцов, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им с извинениями после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор". На встрече с российскими военнослужащими Джигурда читал авторские стихи, под гитару пел песни, подписывал бойцам свои книги, обсуждал последние новости, интересовался жизнью военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер привез квадрокоптеры, другие необходимые в военном быту вещи. "Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных. В конце мероприятия Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений "Гори огонь".
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html
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353
60
353
60
Никита Джигурда в зоне СВО
Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими. «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» - такими словами актер поприветствовал бойцов.
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никита джигурда, филипп киркоров, общество
Специальная военная операция на Украине, Никита Джигурда, Филипп Киркоров, Общество
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"

Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО, куда привез беспилотники

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе, куда привез беспилотники, а также провел творческий вечер с военнослужащими, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
"В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" - такими словами Джигурда поприветствовал бойцов, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им с извинениями после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор".
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На встрече с российскими военнослужащими Джигурда читал авторские стихи, под гитару пел песни, подписывал бойцам свои книги, обсуждал последние новости, интересовался жизнью военных на передовой.
В качестве гуманитарной помощи актер привез квадрокоптеры, другие необходимые в военном быту вещи.
"Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных. В конце мероприятия Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений "Гори огонь".
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Специальная военная операция на УкраинеНикита ДжигурдаФилипп КиркоровОбщество
 
 
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