https://ria.ru/20240302/dtp-1930739497.html

В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек

В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024

В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек

Водитель автомобиля "Жигули" погиб в автомобиле, загоревшемся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, сообщило региональное управление ГИБДД РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:15

2024-03-02T19:15

2024-03-02T19:19

происшествия

саратовская область

гибдд мвд рф

ртищевский район

авто

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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля "Жигули" погиб в автомобиле, загоревшемся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале. "По предварительным данным, около 17.00 (16.00 мск) вблизи села Малиновка Ртищевского района Саратовской области произошло столкновение большегруза Sitrak под управлением мужчины 1989 года рождения и автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1985 года рождения, в результате столкновения произошло возгорание легковушки. Водитель легковушки скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На фото, опубликованном ведомством, видно, что легковой автомобиль полностью сгорел, а фура после столкновения перекрыла трассу.

https://ria.ru/20240228/dagestan-1929953719.html

саратовская область

ртищевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, ртищевский район, авто