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В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек
В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024
В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек
Водитель автомобиля "Жигули" погиб в автомобиле, загоревшемся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, сообщило региональное управление ГИБДД РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:15
2024-03-02T19:15
2024-03-02T19:19
происшествия
саратовская область
гибдд мвд рф
ртищевский район
авто
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля "Жигули" погиб в автомобиле, загоревшемся после столкновения с фурой на трассе в Саратовской области, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале. "По предварительным данным, около 17.00 (16.00 мск) вблизи села Малиновка Ртищевского района Саратовской области произошло столкновение большегруза Sitrak под управлением мужчины 1989 года рождения и автомобиля ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1985 года рождения, в результате столкновения произошло возгорание легковушки. Водитель легковушки скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На фото, опубликованном ведомством, видно, что легковой автомобиль полностью сгорел, а фура после столкновения перекрыла трассу.
https://ria.ru/20240228/dagestan-1929953719.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф, ртищевский район, авто
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В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб человек
Под Саратовом в загоревшихся после столкновения с фурой "Жигулях" погиб человек