https://ria.ru/20240302/detsad-1930655828.html

В Мариуполе открылся восстановленный детский сад

В Мариуполе открылся восстановленный детский сад - РИА Новости, 02.03.2024

В Мариуполе открылся восстановленный детский сад

В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, а... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:29

2024-03-02T10:29

2024-03-02T10:53

мариуполь

марат хуснуллин

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, а кроме того, пострадало от боевых действий, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также отметил, что в ближайшее время потребность в школах и детских садах в Мариуполе будет полностью закрыта. "За короткое время восстановили этот садик и хочу вам твердо пообещать, что в ближайшие год-два все объекты, которые нужно, мы все восстановим. Мы уже десятки садиков, школ открыли. Я вам твердо обещаю, что все дети в городе будут обеспечены и садиками, и школами, дошкольным образованием", - заявил Хуснуллин. Хуснуллин напомнил, что о развитии всей необходимой для улучшения условий жизни каждой семьи и демографического роста инфраструктуры в России говорил накануне президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Вице-премьер также отметил, что приехал в Мариуполь сразу после оглашения послания президента. "Вчера, кстати, вы знаете, у меня такой контраст. Вчера я был в Москве на послании президента. Президент говорил планы на ближайшие 6 лет. Президент начал с семьи, сказал, что самое главное - это семья. Сказал, что государство будет делать все, чтобы поддерживать семьи, чтобы развивать демографию. Поэтому мамы и папы, не останавливаетесь на этом, мы вас всем необходимым обеспечим. Я вас всех поздравляю с открытием этого замечательного садика и надеюсь, что деткам здесь будет очень комфортно", - заявил Хуснуллин. Вице-премьеру на открытии детского сада подарили домовенка, которого по традиции снабдили купюрами. Он, со смехом увидев у домовенка деньги, пытался их вернуть и в итоге оставил домовенка с деньгами детям. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик" в сфере строительства, общая площадь восстановленного детского сада №102 превышает 1 тысячу квадратных метров. Обучаться в отремонтированном здании смогут 120 детей. Там также отметили, что здание было введено в эксплуатацию в 1962 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, также пострадало во время военных действий. В пресс-службе компании рассказали, что строители отремонтировали кровлю, обновили фасад, провели ремонт всех внутренних помещений и благоустроили территорию с оснащением новых игровых площадок, также специалисты обновили инженерные системы и оснастили пищеблок новым современным оборудованием.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие восстановленного детского сада в Мариуполе В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. На открытие детского сада ему подарили домовенка, в которого по традиции вложили купюры. Вице-премьер попытался их вернуть, и в итоге оставил домовенка с деньгами детям. 2024-03-02T10:29 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, марат хуснуллин, донецкая народная республика