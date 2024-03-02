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В Мариуполе открылся восстановленный детский сад - РИА Новости, 02.03.2024
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10:29 02.03.2024 (обновлено: 10:53 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/detsad-1930655828.html
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад - РИА Новости, 02.03.2024
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, а... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:29
2024-03-02T10:53
мариуполь
марат хуснуллин
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, а кроме того, пострадало от боевых действий, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также отметил, что в ближайшее время потребность в школах и детских садах в Мариуполе будет полностью закрыта. "За короткое время восстановили этот садик и хочу вам твердо пообещать, что в ближайшие год-два все объекты, которые нужно, мы все восстановим. Мы уже десятки садиков, школ открыли. Я вам твердо обещаю, что все дети в городе будут обеспечены и садиками, и школами, дошкольным образованием", - заявил Хуснуллин. Хуснуллин напомнил, что о развитии всей необходимой для улучшения условий жизни каждой семьи и демографического роста инфраструктуры в России говорил накануне президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Вице-премьер также отметил, что приехал в Мариуполь сразу после оглашения послания президента. "Вчера, кстати, вы знаете, у меня такой контраст. Вчера я был в Москве на послании президента. Президент говорил планы на ближайшие 6 лет. Президент начал с семьи, сказал, что самое главное - это семья. Сказал, что государство будет делать все, чтобы поддерживать семьи, чтобы развивать демографию. Поэтому мамы и папы, не останавливаетесь на этом, мы вас всем необходимым обеспечим. Я вас всех поздравляю с открытием этого замечательного садика и надеюсь, что деткам здесь будет очень комфортно", - заявил Хуснуллин. Вице-премьеру на открытии детского сада подарили домовенка, которого по традиции снабдили купюрами. Он, со смехом увидев у домовенка деньги, пытался их вернуть и в итоге оставил домовенка с деньгами детям. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик" в сфере строительства, общая площадь восстановленного детского сада №102 превышает 1 тысячу квадратных метров. Обучаться в отремонтированном здании смогут 120 детей. Там также отметили, что здание было введено в эксплуатацию в 1962 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, также пострадало во время военных действий. В пресс-службе компании рассказали, что строители отремонтировали кровлю, обновили фасад, провели ремонт всех внутренних помещений и благоустроили территорию с оснащением новых игровых площадок, также специалисты обновили инженерные системы и оснастили пищеблок новым современным оборудованием.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html
https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Открытие восстановленного детского сада в Мариуполе
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. На открытие детского сада ему подарили домовенка, в которого по традиции вложили купюры. Вице-премьер попытался их вернуть, и в итоге оставил домовенка с деньгами детям.
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мариуполь, марат хуснуллин, донецкая народная республика
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Донецкая Народная Республика
В Мариуполе открылся восстановленный детский сад

Хуснуллин открыл в Мариуполе восстановленный детский сад

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramОткрытие детского сада в Мариуполе
Открытие детского сада в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Открытие детского сада в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. В Мариуполе открылся восстановленный детский сад, в котором смогут обучаться 120 детей, здание учреждения ни разу капитально не ремонтировалось с 1962 года, а кроме того, пострадало от боевых действий, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он также отметил, что в ближайшее время потребность в школах и детских садах в Мариуполе будет полностью закрыта.
"За короткое время восстановили этот садик и хочу вам твердо пообещать, что в ближайшие год-два все объекты, которые нужно, мы все восстановим. Мы уже десятки садиков, школ открыли. Я вам твердо обещаю, что все дети в городе будут обеспечены и садиками, и школами, дошкольным образованием", - заявил Хуснуллин.
Хуснуллин напомнил, что о развитии всей необходимой для улучшения условий жизни каждой семьи и демографического роста инфраструктуры в России говорил накануне президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Вице-премьер также отметил, что приехал в Мариуполь сразу после оглашения послания президента.
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"Вчера, кстати, вы знаете, у меня такой контраст. Вчера я был в Москве на послании президента. Президент говорил планы на ближайшие 6 лет. Президент начал с семьи, сказал, что самое главное - это семья. Сказал, что государство будет делать все, чтобы поддерживать семьи, чтобы развивать демографию. Поэтому мамы и папы, не останавливаетесь на этом, мы вас всем необходимым обеспечим. Я вас всех поздравляю с открытием этого замечательного садика и надеюсь, что деткам здесь будет очень комфортно", - заявил Хуснуллин.
Вице-премьеру на открытии детского сада подарили домовенка, которого по традиции снабдили купюрами. Он, со смехом увидев у домовенка деньги, пытался их вернуть и в итоге оставил домовенка с деньгами детям.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик" в сфере строительства, общая площадь восстановленного детского сада №102 превышает 1 тысячу квадратных метров. Обучаться в отремонтированном здании смогут 120 детей. Там также отметили, что здание было введено в эксплуатацию в 1962 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, также пострадало во время военных действий.
В пресс-службе компании рассказали, что строители отремонтировали кровлю, обновили фасад, провели ремонт всех внутренних помещений и благоустроили территорию с оснащением новых игровых площадок, также специалисты обновили инженерные системы и оснастили пищеблок новым современным оборудованием.
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МариупольМарат ХуснуллинДонецкая Народная Республика
 
 
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