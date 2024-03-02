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Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении
Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении
Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на запорожском участке фронта и взяли в плен несколько украинских военных,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:08
2024-03-02T05:08
2024-03-02T07:30
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на запорожском участке фронта и взяли в плен несколько украинских военных, сообщили в Минобороны."В ходе одного из боев у данного населенного пункта (Вербовое — ред.) штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами, и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия", - рассказали в ведомстве.Противник, как отметили в Минобороны, оказался обескуражен храбростью российских бойцов и не смог принять серьезный бой.Несколько солдат ВСУ попали в плен, а оказавших все-таки сопротивление ликвидировали при зачистке опорных пунктов.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, в том числе в районе Работино и Вербового, противник не в состоянии достойно сопротивляться.
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Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении
Бойцы ВДВ взяли штурмом опорные пункты ВСУ и пленных у Вербового
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на запорожском участке фронта и взяли в плен несколько украинских военных, сообщили в Минобороны.
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"В ходе одного из боев у данного населенного пункта (Вербовое — ред.) штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами, и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия", - рассказали в ведомстве.
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Противник, как отметили в Минобороны, оказался обескуражен храбростью российских бойцов и не смог принять серьезный бой.
Несколько солдат ВСУ попали в плен, а оказавших все-таки сопротивление ликвидировали при зачистке опорных пунктов.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, в том числе в районе Работино и Вербового, противник не в состоянии достойно сопротивляться.
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