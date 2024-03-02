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Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку - РИА Новости, 02.03.2024
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Хорошие новости
 
12:38 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/delfin-1930674831.html
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку - РИА Новости, 02.03.2024
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:38
2024-03-02T12:38
хорошие новости
евпатория
республика крым
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. "Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра "Безмятежное море". Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку", - сообщила Радионова в своём Telegram-канале. По её словам, при поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация. "Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - добавила глава ведомства. Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.
https://ria.ru/20240301/kengurenok-1930538044.html
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евпатория, республика крым, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Евпатория, Республика Крым, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку

Росприроднадзор: дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку

© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтактеДельфин - афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Дельфин - афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов Безмятежное море - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтакте
Дельфин - афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.
"Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра "Безмятежное море". Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку", - сообщила Радионова в своём Telegram-канале.
© Светлана Радионова/TelegramЛечение дельфина, обнаруженного общественниками, волонтерами Центра "Безмятежное море"
Лечение дельфина, обнаруженного общественниками, волонтерами Центра Безмятежное море
© Светлана Радионова/Telegram
Лечение дельфина, обнаруженного общественниками, волонтерами Центра "Безмятежное море"
По её словам, при поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация.
"Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - добавила глава ведомства.
Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.
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Хорошие новостиЕвпаторияРеспублика КрымСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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