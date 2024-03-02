https://ria.ru/20240302/delfin-1930674831.html

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку - РИА Новости, 02.03.2024

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку

Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:38

2024-03-02T12:38

2024-03-02T12:38

хорошие новости

евпатория

республика крым

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930647915_0:461:1132:1098_1920x0_80_0_0_a5445295d154adf291a74741ca915d1d.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. "Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра "Безмятежное море". Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку", - сообщила Радионова в своём Telegram-канале. По её словам, при поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация. "Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - добавила глава ведомства. Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.

https://ria.ru/20240301/kengurenok-1930538044.html

евпатория

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евпатория, республика крым, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)