https://ria.ru/20240302/delfin-1930674831.html
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку - РИА Новости, 02.03.2024
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:38
2024-03-02T12:38
2024-03-02T12:38
хорошие новости
евпатория
республика крым
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. "Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра "Безмятежное море". Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку", - сообщила Радионова в своём Telegram-канале. По её словам, при поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация. "Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - добавила глава ведомства. Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.
https://ria.ru/20240301/kengurenok-1930538044.html
евпатория
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, республика крым, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Евпатория, Республика Крым, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
Росприроднадзор: дельфин, найденный на берегу Евпатории, пошел на поправку
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Дельфин, который выбросился на берег Евпатории, находится в дельфинарии и идёт на поправку, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале
.
"Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра "Безмятежное море". Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку", - сообщила Радионова в своём Telegram-канале.
По её словам, при поступлении в дельфинарий у афалины был обнаружен сильный лейкоцитоз и дезориентация.
"Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление", - добавила глава ведомства.
Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.
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