https://ria.ru/20240302/delfin-1930644868.html

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу - РИА Новости, 02.03.2024

Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу

Дельфин афалина, который выбросился на берег у Евпатории, начал есть самостоятельно, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:05

2024-03-02T09:05

2024-03-02T14:06

хорошие новости

евпатория

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Дельфин афалина, который выбросился на берег у Евпатории, начал есть самостоятельно, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море". "Афалина — самец, мальчик, возраст порядка два-три года. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селедка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови", — сообщили в учреждении. Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн. Соруководитель "Безмятежного моря" Анастасия Постникова заявила, что у млекопитающего взяли анализы и назначили лечение.У афалины наблюдается лейкоцитоз, говорящий о наличии инфекционно-воспалительного процесса в организме, поэтому в центре планируют провести ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние внутренних органов. После всех дополнительных процедур можно будет говорить об окончательном диагнозе, заявили биологи. Наиболее часто китообразные, выбросившиеся на берег, страдают от заболеваний легких, отметили в организации."Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За 2017-2022 годы сотрудники центра зафиксировали свыше трех тысяч выбросов черноморских животных, занесенных в Красные книги. Более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Биологи просят немедленно сообщать о таких случаях.

https://ria.ru/20240301/leopard-1930396623.html

https://ria.ru/20240207/kroliki-1926005041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евпатория, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество