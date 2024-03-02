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Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу - РИА Новости, 02.03.2024
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09:05 02.03.2024 (обновлено: 14:06 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/delfin-1930644868.html
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу - РИА Новости, 02.03.2024
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу
Дельфин афалина, который выбросился на берег у Евпатории, начал есть самостоятельно, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:05
2024-03-02T14:06
хорошие новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Дельфин афалина, который выбросился на берег у Евпатории, начал есть самостоятельно, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море". "Афалина — самец, мальчик, возраст порядка два-три года. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селедка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови", — сообщили в учреждении. Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн. Соруководитель "Безмятежного моря" Анастасия Постникова заявила, что у млекопитающего взяли анализы и назначили лечение.У афалины наблюдается лейкоцитоз, говорящий о наличии инфекционно-воспалительного процесса в организме, поэтому в центре планируют провести ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние внутренних органов. После всех дополнительных процедур можно будет говорить об окончательном диагнозе, заявили биологи. Наиболее часто китообразные, выбросившиеся на берег, страдают от заболеваний легких, отметили в организации."Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За 2017-2022 годы сотрудники центра зафиксировали свыше трех тысяч выбросов черноморских животных, занесенных в Красные книги. Более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Биологи просят немедленно сообщать о таких случаях.
https://ria.ru/20240301/leopard-1930396623.html
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евпатория, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Хорошие новости, Евпатория, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Дельфин, найденный на берегу Евпатории, начал принимать пищу

Дельфин, найденный на берегу Евпатории и доставленный в бассейн, начал есть

© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтактеДельфин-афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Дельфин-афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов Безмятежное море - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Дельфин афалина, который выбросился на берег у Евпатории, начал есть самостоятельно, сообщили РИА Новости в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море".
"Афалина — самец, мальчик, возраст порядка два-три года. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селедка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови", — сообщили в учреждении.
© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтактеДельфин-афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Дельфин - афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов Безмятежное море - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтакте
Дельфин-афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Молодая афалина в понедельник выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали дельфину на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн. Соруководитель "Безмятежного моря" Анастасия Постникова заявила, что у млекопитающего взяли анализы и назначили лечение.
У афалины наблюдается лейкоцитоз, говорящий о наличии инфекционно-воспалительного процесса в организме, поэтому в центре планируют провести ультразвуковое исследование, чтобы оценить состояние внутренних органов. После всех дополнительных процедур можно будет говорить об окончательном диагнозе, заявили биологи. Наиболее часто китообразные, выбросившиеся на берег, страдают от заболеваний легких, отметили в организации.
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