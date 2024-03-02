https://ria.ru/20240302/delegat-1930769644.html

Делегат из Гаити назвал большой честью представлять свою страну на ВФМ

Делегат из Гаити назвал большой честью представлять свою страну на ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Делегат из Гаити назвал большой честью представлять свою страну на ВФМ

Делегат из Гаити, прибывший на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, рассказал РИА Новости о долгой дороге до России, а также о том, что представлять ребят... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:42

2024-03-02T22:42

2024-03-02T22:42

гаити

россия

куба

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Делегат из Гаити, прибывший на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, рассказал РИА Новости о долгой дороге до России, а также о том, что представлять ребят своей страны на форуме для него большая честь. "Мой путь начался с Гаити в сторону Кубы, оттуда в Москву, а затем уже сюда. Этот форум невероятный. Это большая честь быть представителем молодежи моей страны", - рассказал он агентству. Больше всего в России иностранного гостя впечатлили уровень развития технологий, а также "командный дух" и единство россиян. "В моей стране гордятся мной и моим родным городом, все гордятся", - подчеркнул он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

гаити

россия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гаити, россия, куба, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024