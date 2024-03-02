https://ria.ru/20240302/defitsit-1930764810.html

Украинцев предупредили о дефиците цитрусовых из-за блокады КПП Польшей

Украинцев предупредили о дефиците цитрусовых из-за блокады КПП Польшей - РИА Новости, 02.03.2024

Украинцев предупредили о дефиците цитрусовых из-за блокады КПП Польшей

Дефицит цитрусовых и морепродуктов ожидается на Украине из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, заявил в субботу заместитель... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:57

2024-03-02T21:57

2024-03-02T22:03

украина

киев

польша

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дефицит цитрусовых и морепродуктов ожидается на Украине из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, заявил в субботу заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. "Мы импортируем ту продукцию, которую не можем вырастить внутри страны. Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада". При этом он заявил, что украинские производители способны обеспечить население продуктами первой необходимости в полном объеме. "Базовая продуктовая корзина производится отечественными производителями, если мы возьмем яблоко, мясо, молоко, молочную группу, крупы, муку, сахар, масло. Поэтому в данном случае, с точки зрения внутренней продовольственной безопасности, наши фермеры обеспечивают нас", - подытожил Высоцкий. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html

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киев

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, польша, всемирная торговая организация (вто), евросоюз