https://ria.ru/20240302/chernyshenko-1930698328.html

Технология Deepfake от Сбера превратила Чернышенко в Илона Маска

Технология Deepfake от Сбера превратила Чернышенко в Илона Маска - РИА Новости, 02.03.2024

Технология Deepfake от Сбера превратила Чернышенко в Илона Маска

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко протестировал в Сириусе технологию Deepfake от Сбера, которая превратила его в американского предпринимателя Илона Маска,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:02

2024-03-02T15:02

2024-03-02T15:02

дмитрий чернышенко

илон маск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930698183_80:0:2608:1422_1920x0_80_0_0_b20c6cf7311d5becc41f626170a18d3a.png

СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко протестировал в Сириусе технологию Deepfake от Сбера, которая превратила его в американского предпринимателя Илона Маска, передает корреспондент РИА Новости. Сбербанк совместно с EventLab разработали метавселенную на федеральной территории Сириуса в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Метавселенная представляет собой несколько виртуальных миров, путешествуя по которым пользователь знакомится с человекоцентричными и технологичными продуктами компании. Войти в метавселенную можно как со смартфона, так и с компьютера. Скачивать специальное приложение или регистрироваться не нужно. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, илон маск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024