https://ria.ru/20240302/brendy-1930732768.html
"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках
"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках - РИА Новости, 02.03.2024
"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках
Полный контроль производства "от поля до прилавка" и политика открытости позволили крупнейшему молочному холдингу России ГК "ЭкоНива" стать успешным на полке... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:32
2024-03-02T18:32
2024-03-02T18:32
экономика
технологии
россия
китай
ближний восток
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95933/42/959334244_0:461:3000:2149_1920x0_80_0_0_05119eccbde3545187954d795628e35d.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полный контроль производства "от поля до прилавка" и политика открытости позволили крупнейшему молочному холдингу России ГК "ЭкоНива" стать успешным на полке конечных потребителей, а также брендом молока для кофе №1 в индустрии HoReCa, сказала бренд-директор направления HoReCa компании "ЭкоНива" Екатерина Дюрр. "Такие подходы к бизнесу могут позволить российским брендам закрепиться на внешних рынках", - сказала Дюрр в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи. "Натуральность, качество, надежность, прозрачность и, конечно, вкус — главные параметры, которые формируют сильное доверие к нашему бренду, в том числе за рубежом. Мы ничего не скрываем, проводим экскурсии на фермах, чтобы каждый мог приехать к нам и увидеть весь процесс производства своими глазами. Именно такая открытость помогает нам находить своих потребителей и получать признание от профессионального сообщества", – подчеркнула Дюрр. Компания уже активно работает на рынках стран СНГ, развивает экспорт в Китай, а также видит перспективы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. По словам представительницы компании, принцип производства "от поля до прилавка", которому следуют в "ЭкоНиве", позволяет создавать молочную продукцию, которая по качественным и вкусовым характеристикам опережает производителей-конкурентов из других стран. При этом, чтобы преуспеть за рубежом, важно вкладываться в развитие бренда, продвигаться в СМИ и социальных сетях, участвовать в выставках, а также напрямую общаться с местным покупателем и изучать его потребности. "Чтобы закрепиться на внешнем рынке, его нужно понять, найти свою нишу и активно продвигаться. Отправиться на выставку — это первое, что стоит делать, потому что такие площадки дают возможность посмотреть, как люди реагируют на продукт. И потребителям также важно понимать, что за ним стоит — кто руководитель, какие принципы и ценности у компании", – отметила Дюрр. Компания "ЭкоНива" – участник программы продвижения РЭЦ "Сделано в России". В 2023 году компания получила одноименный сертификат, подтверждающий качество и конкурентоспособность продукции. Кроме того, "ЭкоНива" активно участвует при поддержке РЭЦ в зарубежных выставках под брендом "Сделано в России", а также продвигает свою продукцию через демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ в шести странах. В 2024 году "ЭкоНива" также приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20231226/ekoniva-1918137607.html
https://ria.ru/20240204/yarmarka-1925335426.html
россия
китай
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95933/42/959334244_118:0:2983:2149_1920x0_80_0_0_490a1877e2cc3e7400d542a5329ff690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, ближний восток, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), снг
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ближний Восток, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), СНГ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полный контроль производства "от поля до прилавка" и политика открытости позволили крупнейшему молочному холдингу России ГК "ЭкоНива" стать успешным на полке конечных потребителей, а также брендом молока для кофе №1 в индустрии HoReCa, сказала бренд-директор направления HoReCa компании "ЭкоНива" Екатерина Дюрр.
"Такие подходы к бизнесу могут позволить российским брендам закрепиться на внешних рынках", - сказала Дюрр в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь
.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи.
"ЭкоНива" получила сертификат качества "Сделано в России"
"Натуральность, качество, надежность, прозрачность и, конечно, вкус — главные параметры, которые формируют сильное доверие к нашему бренду, в том числе за рубежом. Мы ничего не скрываем, проводим экскурсии на фермах, чтобы каждый мог приехать к нам и увидеть весь процесс производства своими глазами. Именно такая открытость помогает нам находить своих потребителей и получать признание от профессионального сообщества", – подчеркнула Дюрр.
Компания уже активно работает на рынках стран СНГ
, развивает экспорт в Китай
, а также видит перспективы на рынках Ближнего Востока
и Северной Африки
.
По словам представительницы компании, принцип производства "от поля до прилавка", которому следуют в "ЭкоНиве", позволяет создавать молочную продукцию, которая по качественным и вкусовым характеристикам опережает производителей-конкурентов из других стран. При этом, чтобы преуспеть за рубежом, важно вкладываться в развитие бренда, продвигаться в СМИ и социальных сетях, участвовать в выставках, а также напрямую общаться с местным покупателем и изучать его потребности.
На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей
"Чтобы закрепиться на внешнем рынке, его нужно понять, найти свою нишу и активно продвигаться. Отправиться на выставку — это первое, что стоит делать, потому что такие площадки дают возможность посмотреть, как люди реагируют на продукт. И потребителям также важно понимать, что за ним стоит — кто руководитель, какие принципы и ценности у компании", – отметила Дюрр.
Компания "ЭкоНива" – участник программы продвижения РЭЦ "Сделано в России". В 2023 году компания получила одноименный сертификат, подтверждающий качество и конкурентоспособность продукции. Кроме того, "ЭкоНива" активно участвует при поддержке РЭЦ в зарубежных выставках под брендом "Сделано в России", а также продвигает свою продукцию через демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ в шести странах.
В 2024 году "ЭкоНива" также приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.