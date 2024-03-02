https://ria.ru/20240302/brendy-1930732768.html

"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках

"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках - РИА Новости, 02.03.2024

"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках

Полный контроль производства "от поля до прилавка" и политика открытости позволили крупнейшему молочному холдингу России ГК "ЭкоНива" стать успешным на полке... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:32

2024-03-02T18:32

2024-03-02T18:32

экономика

технологии

россия

китай

ближний восток

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

снг

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полный контроль производства "от поля до прилавка" и политика открытости позволили крупнейшему молочному холдингу России ГК "ЭкоНива" стать успешным на полке конечных потребителей, а также брендом молока для кофе №1 в индустрии HoReCa, сказала бренд-директор направления HoReCa компании "ЭкоНива" Екатерина Дюрр. "Такие подходы к бизнесу могут позволить российским брендам закрепиться на внешних рынках", - сказала Дюрр в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи. "Натуральность, качество, надежность, прозрачность и, конечно, вкус — главные параметры, которые формируют сильное доверие к нашему бренду, в том числе за рубежом. Мы ничего не скрываем, проводим экскурсии на фермах, чтобы каждый мог приехать к нам и увидеть весь процесс производства своими глазами. Именно такая открытость помогает нам находить своих потребителей и получать признание от профессионального сообщества", – подчеркнула Дюрр. Компания уже активно работает на рынках стран СНГ, развивает экспорт в Китай, а также видит перспективы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. По словам представительницы компании, принцип производства "от поля до прилавка", которому следуют в "ЭкоНиве", позволяет создавать молочную продукцию, которая по качественным и вкусовым характеристикам опережает производителей-конкурентов из других стран. При этом, чтобы преуспеть за рубежом, важно вкладываться в развитие бренда, продвигаться в СМИ и социальных сетях, участвовать в выставках, а также напрямую общаться с местным покупателем и изучать его потребности. "Чтобы закрепиться на внешнем рынке, его нужно понять, найти свою нишу и активно продвигаться. Отправиться на выставку — это первое, что стоит делать, потому что такие площадки дают возможность посмотреть, как люди реагируют на продукт. И потребителям также важно понимать, что за ним стоит — кто руководитель, какие принципы и ценности у компании", – отметила Дюрр. Компания "ЭкоНива" – участник программы продвижения РЭЦ "Сделано в России". В 2023 году компания получила одноименный сертификат, подтверждающий качество и конкурентоспособность продукции. Кроме того, "ЭкоНива" активно участвует при поддержке РЭЦ в зарубежных выставках под брендом "Сделано в России", а также продвигает свою продукцию через демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ в шести странах. В 2024 году "ЭкоНива" также приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231226/ekoniva-1918137607.html

https://ria.ru/20240204/yarmarka-1925335426.html

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китай

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, китай, ближний восток, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), снг