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Путин назвал братство народов главной опорой и силой России - РИА Новости, 02.03.2024
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17:44 02.03.2024 (обновлено: 18:04 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/bratstvo-1930726274.html
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России - РИА Новости, 02.03.2024
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России
Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:44
2024-03-02T18:04
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой", - отметил Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/putin-1930726877.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России

Путин: братство народов всегда было и остается главной опорой и силой России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой", - отметил Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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