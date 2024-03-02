https://ria.ru/20240302/bratstvo-1930726274.html

Путин назвал братство народов главной опорой и силой России

Путин назвал братство народов главной опорой и силой России - РИА Новости, 02.03.2024

Путин назвал братство народов главной опорой и силой России

Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:44

2024-03-02T17:44

2024-03-02T18:04

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой", - отметил Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/putin-1930726877.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024