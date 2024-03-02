https://ria.ru/20240302/bratstvo-1930726274.html
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России - РИА Новости, 02.03.2024
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России
Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:44
2024-03-02T17:44
2024-03-02T18:04
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой", - отметил Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/putin-1930726877.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин назвал братство народов главной опорой и силой России
Путин: братство народов всегда было и остается главной опорой и силой России