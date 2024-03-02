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СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении - РИА Новости, 02.03.2024
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00:11 02.03.2024
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СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении
СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении
Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области Украины, разработал концепцию запуска работы в условиях военного положения, документ изучают... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:11
2024-03-02T00:11
киевская область
в мире
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области Украины, разработал концепцию запуска работы в условиях военного положения, документ изучают международные партнеры, сообщает украинский телеканал ТСН. "В аэропорту "Борисполь" рассказали, что разработана концепция деятельности аэропортов в условиях военного положения. Детали документа не разглашают - сейчас его изучают международные партнеры", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что аэродром готов полностью развернуть работу в считанные недели. Как сообщал ранее украинский телеканал "Эспрессо", персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов. Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
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киевская область, в мире, украина
Киевская область, В мире, Украина
СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении

ТСН: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать во время военного положения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области Украины, разработал концепцию запуска работы в условиях военного положения, документ изучают международные партнеры, сообщает украинский телеканал ТСН.
«
"В аэропорту "Борисполь" рассказали, что разработана концепция деятельности аэропортов в условиях военного положения. Детали документа не разглашают - сейчас его изучают международные партнеры", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что аэродром готов полностью развернуть работу в считанные недели.
Как сообщал ранее украинский телеканал "Эспрессо", персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов.
Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
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