https://ria.ru/20240302/borispol-1930617381.html

СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении

СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: украинский аэропорт "Борисполь" готов работать при военном положении

Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области Украины, разработал концепцию запуска работы в условиях военного положения, документ изучают... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T00:11

2024-03-02T00:11

2024-03-02T00:11

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт "Борисполь", расположенный в Киевской области Украины, разработал концепцию запуска работы в условиях военного положения, документ изучают международные партнеры, сообщает украинский телеканал ТСН. "В аэропорту "Борисполь" рассказали, что разработана концепция деятельности аэропортов в условиях военного положения. Детали документа не разглашают - сейчас его изучают международные партнеры", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что аэродром готов полностью развернуть работу в считанные недели. Как сообщал ранее украинский телеканал "Эспрессо", персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов. Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928236757.html

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