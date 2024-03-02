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ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков - РИА Новости, 02.03.2024
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Война в Сирии
 
23:44 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html
ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков
ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков - РИА Новости, 02.03.2024
ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков
Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, уничтожено не менее 25... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:44
2024-03-02T23:44
война в сирии
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, уничтожено не менее 25 террористов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов", - сказал Кулить.
https://ria.ru/20240301/udar-1930610721.html
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в мире, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, сирия
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков

ЦПВС: ударом ВКС по лагерю подготовки боевиков в Сирии уничтожены 25 террористов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолеты российских Воздушно-космических сил наносят точечные удары по позициям боевиков в Сирии
Самолеты российских Воздушно-космических сил наносят точечные удары по позициям боевиков в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолеты российских Воздушно-космических сил наносят точечные удары по позициям боевиков в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, уничтожено не менее 25 террористов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов", - сказал Кулить.
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