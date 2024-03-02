https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html

ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков

ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков - РИА Новости, 02.03.2024

ВКС уничтожили в провинции Алеппо лагерь подготовки боевиков

Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, уничтожено не менее 25... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:44

2024-03-02T23:44

2024-03-02T23:44

война в сирии

в мире

алеппо

россия

воздушно-космические силы россии

сирия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, уничтожено не менее 25 террористов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов", - сказал Кулить.

https://ria.ru/20240301/udar-1930610721.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, сирия