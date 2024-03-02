https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО - РИА Новости, 02.03.2024

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

общество

тинао

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. Например, сейчас завершаем обустройство скейт-парка со специальным оборудованием. В границы работ второго этапа вошли улица Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654 и №7653А", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов. "Воздушные линии уберем в кабельную канализацию протяженностью 1,8 километра, дополнительно проложим почти 900 метров системы водостока. Обновим тротуары, их общая площадь составит более 10,3 тысячи квадратных метров, заменим около 22,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Смонтируем почти 80 современных фонарей, нерегулируемые переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции метро "Пыхтино" обустроят около 26,1 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка почти 240 деревьев и кустарников.

https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html

https://ria.ru/20240224/blagoustroystvo-1929273046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тинао, москва, петр бирюков