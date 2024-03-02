https://ria.ru/20240302/blackwater-1930623621.html
Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте
Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте - РИА Новости, 02.03.2024
Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте
Девяносто девять процентов тех, кто заявляет, что "поддерживает Украину" в США, не смогут найти эту страну на карте – они сильно подвержены пропаганде, заявил в РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:43
2024-03-02T01:43
2024-03-02T01:43
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НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Девяносто девять процентов тех, кто заявляет, что "поддерживает Украину" в США, не смогут найти эту страну на карте – они сильно подвержены пропаганде, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. "Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят "я поддерживаю Украину" - крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты", - сказал Принс. По его словам, шокирующее число людей, у которых "мощная позиция по Украине" в соцсетях, понятия не имеют, где находится Украина или каковы реалии. "Так что, я думаю, соцсети не оказывают хорошего влияния на нашу политику или на наше общество", - указал он. По мнению основателя ЧВК, люди, которые призывают финансировать военную помощь США Украине, "сильно подвержены пропаганде".
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930622189.html
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украина, в мире, сша, принс (принс роджерс нельсон) , blackwater
Украина, В мире, США, Принс (Принс Роджерс Нельсон) , Blackwater
Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте
Основатель Blackwater: в США 99% поддерживающих Украину не найдут ее на карте
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Девяносто девять процентов тех, кто заявляет, что "поддерживает Украину" в США, не смогут найти эту страну на карте – они сильно подвержены пропаганде, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
«
"Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят "я поддерживаю Украину" - крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты", - сказал Принс.
По его словам, шокирующее число людей, у которых "мощная позиция по Украине" в соцсетях, понятия не имеют, где находится Украина или каковы реалии. "Так что, я думаю, соцсети не оказывают хорошего влияния на нашу политику или на наше общество", - указал он.
По мнению основателя ЧВК, люди, которые призывают финансировать военную помощь США Украине, "сильно подвержены пропаганде".
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