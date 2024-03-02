Рейтинг@Mail.ru
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930715929.html
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое - РИА Новости, 02.03.2024
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое
Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:44
2024-03-02T16:44
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили более легкие ранения, сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов.Ранее сообщалось, что следственная группа СК России в ходе следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, следователь и криминалист получили ранения, еще два сотрудника контужены."Один – в более тяжелом состоянии, у остальных состояние легкой, небольшой тяжести", – рассказал источник.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930657194.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое

Сотрудник СК, пострадавший от БПЛА под Брянском, находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили более легкие ранения, сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что следственная группа СК России в ходе следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, следователь и криминалист получили ранения, еще два сотрудника контужены.
"Один – в более тяжелом состоянии, у остальных состояние легкой, небольшой тяжести", – рассказал источник.
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала