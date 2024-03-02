https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930715929.html
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое - РИА Новости, 02.03.2024
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое
Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:44
2024-03-02T16:44
2024-03-02T16:44
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили более легкие ранения, сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов.Ранее сообщалось, что следственная группа СК России в ходе следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, следователь и криминалист получили ранения, еще два сотрудника контужены."Один – в более тяжелом состоянии, у остальных состояние легкой, небольшой тяжести", – рассказал источник.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930657194.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое
Сотрудник СК, пострадавший от БПЛА под Брянском, находится в тяжелом состоянии