https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930715929.html

Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое

Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое - РИА Новости, 02.03.2024

Состояние сотрудника СК, пострадавшего от БПЛА под Брянском, тяжелое

Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:44

2024-03-02T16:44

2024-03-02T16:44

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из сотрудников Следственного комитета после атаки украинского беспилотника в Брянской области находится в более тяжелом состоянии, трое других получили более легкие ранения, сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов.Ранее сообщалось, что следственная группа СК России в ходе следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, следователь и криминалист получили ранения, еще два сотрудника контужены."Один – в более тяжелом состоянии, у остальных состояние легкой, небольшой тяжести", – рассказал источник.

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930657194.html

брянская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)