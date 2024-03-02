https://ria.ru/20240302/bayden-1930636105.html

Врачи дали негативный прогноз по здоровью Байдена

Врачи дали негативный прогноз по здоровью Байдена - РИА Новости, 02.03.2024

Врачи дали негативный прогноз по здоровью Байдена

Сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у президента США Джо Байдена, с другими сопутствующими патологиями формирует... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:09

2024-03-02T07:09

2024-03-02T07:09

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у президента США Джо Байдена, с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения, считают опрошенные РИА Новости врачи. Ранее сообщалось, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта. Согласно медицинскому документу, у американского президента было выявлено "обструктивное апноэ во сне", которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности, рассеянности, сонливости в дневное время и ухудшению интеллекта. Кроме того, у Байдена нашли артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде "учащенного прочищения горла". В июне прошлого года Белый дом сообщал, что Байден начал использовать аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна. Как сообщил представитель администрации журналистам, президент стал использовать аппарат для борьбы с апноэ - затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. "Нарушение ритма сердца - мерцательная аритмия, как постоянная, так и пароксизмальная форма, может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии",- рассказал врач-кардиолог. Он отметил, что при длительном течении заболевания в связи со снижением сократительной функции миокарда развивается сердечная недостаточность, появляются отеки, одышка. Данная патология требует регулярного наблюдения врачом-кардиологом и постоянного приема лекарственных препаратов, пояснил специалист. Еще один из озвученных диагнозов Байдена - периферическая нейропатия нижних конечностей, она возникает на фоне поражения периферических отделов нервной системы, которая проявляется нарушением чувствительности, слабостью в ногах, изменением походки, что может приводить в том числе и к падениям, уточнил врач-невролог. Кроме того, по мнению врача-психиатра, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. Данное понятие включает в себя значительное число расстройств, в том числе болезнь Альцгеймера и деменцию с тельцами Леви. В свою очередь, врач-гастроэнтеролог рассказал, что гастроэзофагеальный рефлюкс, который также был выявлен у Байдена, может проявляться изжогой, тошнотой, слюнотечением, кашлем или приступами удушья, а также провоцировать нервозность и нарушение сна. Выявленная у Байдена гиперлипидемия является нарушением жирового обмена и приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах в том числе жизненно важных органов, приводящих к нарушению их кровоснабжения с последующим развитием острых и хронических сосудистых заболеваний различных локализаций, считает врач-терапевт. По его словам, артрит, которым страдает президент США, способен вызывать хронический болевой синдром, деформацию и ограничение подвижности суставов, приводящих к нарушению функции опоры и передвижения. "Сочетание нейродегенеративного заболевания с другой сопутствующей патологией формирует негативный прогноз и потребность постоянной комплексной помощи, включающей большое количество лекарственных препаратов и непрерывные реабилитационные мероприятия",- подчеркнул врач.

https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html

https://ria.ru/20240301/apnoe-1930381575.html

https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html

https://ria.ru/20240121/tramp-1922565455.html

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сша, джо байден, в мире