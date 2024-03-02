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В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 02.03.2024 (обновлено: 00:04 03.03.2024)
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930773718.html
В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки
В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки - РИА Новости, 03.03.2024
В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки
ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены, заявил в субботу РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-02T23:11
2024-03-03T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены, заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Газета New York Times, публикуя снимки американской спутниковой компании Planet Labs, в субботу сообщала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии. "Пожалуй, самая большая проблема (при отступлении с Авдеевки – ред.) — отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что отходящим войскам достаточно сложно переходить к обороне. Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска. Эта ситуация тогда была", - приводит слова Костенко украинское издание "New Voice". Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, авдеевка, украина, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки

Депутат Рады Костенко: ВСУ при сдаче Авдеевки не имели укреплений для обороны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены, заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Газета New York Times, публикуя снимки американской спутниковой компании Planet Labs, в субботу сообщала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
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"Пожалуй, самая большая проблема (при отступлении с Авдеевки – ред.) — отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что отходящим войскам достаточно сложно переходить к обороне. Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска. Эта ситуация тогда была", - приводит слова Костенко украинское издание "New Voice".
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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