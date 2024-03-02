https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html

Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин

Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 02.03.2024

Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин

Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:12

2024-03-02T13:12

2024-03-02T19:21

специальная военная операция на украине

авдеевка

марат хуснуллин

жкх

донецкая народная республика

авдеевский коксохимический завод

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения, сообщил заместитель председателя РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в ДНР.Ранее Хуснуллин сообщал, что планирует посетить освобожденную Авдеевку, когда будет такая возможность."Завершая рабочую поездку в ДНР, посетил недавно освобождённую Авдеевку. Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить. При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он добавил, что уже есть план по тому, что нужно сделать в первую очередь – восстановить электроснабжение и водоснабжение, в ближайшее время начнутся работы.Хуснуллин также побывал на котельной Авдеевского коксохимического завода, которая является основным источником теплоснабжения, отапливающим город. По его словам, власти оценивают состояние котельной, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html

https://ria.ru/20240302/detsad-1930655828.html

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авдеевка, марат хуснуллин, жкх, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод