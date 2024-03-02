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Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 02.03.2024 (обновлено: 19:21 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 02.03.2024
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин
Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:12
2024-03-02T19:21
специальная военная операция на украине
авдеевка
марат хуснуллин
жкх
донецкая народная республика
авдеевский коксохимический завод
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения, сообщил заместитель председателя РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в ДНР.Ранее Хуснуллин сообщал, что планирует посетить освобожденную Авдеевку, когда будет такая возможность."Завершая рабочую поездку в ДНР, посетил недавно освобождённую Авдеевку. Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить. При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он добавил, что уже есть план по тому, что нужно сделать в первую очередь – восстановить электроснабжение и водоснабжение, в ближайшее время начнутся работы.Хуснуллин также побывал на котельной Авдеевского коксохимического завода, которая является основным источником теплоснабжения, отапливающим город. По его словам, власти оценивают состояние котельной, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html
https://ria.ru/20240302/detsad-1930655828.html
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авдеевка, марат хуснуллин, жкх, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Марат Хуснуллин, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Авдеевский коксохимический завод
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: когда фронт отодвинут от Авдеевки, ее можно будет восстановить

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramМарат Хуснуллин во время посещения Авдеевки. 2 марта 2024
Марат Хуснуллин во время посещения Авдеевки. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Марат Хуснуллин во время посещения Авдеевки. 2 марта 2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить, в ближайшее время начнутся работы по возвращению электро- и водоснабжения, сообщил заместитель председателя РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в ДНР.
Ранее Хуснуллин сообщал, что планирует посетить освобожденную Авдеевку, когда будет такая возможность.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
"Завершая рабочую поездку в ДНР, посетил недавно освобождённую Авдеевку. Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить. При необходимости мы сможем мобилизовать все силы, как это делаем в других городах новых регионов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что уже есть план по тому, что нужно сделать в первую очередь – восстановить электроснабжение и водоснабжение, в ближайшее время начнутся работы.
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Хуснуллин также побывал на котельной Авдеевского коксохимического завода, которая является основным источником теплоснабжения, отапливающим город. По его словам, власти оценивают состояние котельной, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаМарат ХуснуллинЖКХДонецкая Народная РеспубликаАвдеевский коксохимический завод
 
 
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