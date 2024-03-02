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После освобождения Авдеевки прекратились обстрелы прифронтового Спартака - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930639619.html
После освобождения Авдеевки прекратились обстрелы прифронтового Спартака
После освобождения Авдеевки прекратились обстрелы прифронтового Спартака - РИА Новости, 02.03.2024
После освобождения Авдеевки прекратились обстрелы прифронтового Спартака
Жители прифронтового поселка Спартак в ДНР рассказали РИА Новости, что после освобождения Авдеевки обстрелы прекратились. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:20
2024-03-02T08:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
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безопасность
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СПАРТАК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Жители прифронтового поселка Спартак в ДНР рассказали РИА Новости, что после освобождения Авдеевки обстрелы прекратились. "В Спартаке до войны жили около 3,5 тысяч человек, а сейчас осталось 42. Сами видите, у нас тут всё разбито. &lt;…&gt; После того как взяли Авдеевку, стало намного тише, стало тихо. Раньше только бомбили и бомбили, а сейчас тихо, хорошо", – сказала местная жительница Валентина Плешкова. По ее словам, в поселке не осталось ни одного целого здания, нет воды, электричества и газа, но люди продолжают жить в своих даже разрушенных домах. Также после освобождения Авдеевки появился доступ в Спартак у волонтеров, что позволило начать оказывать мирным гражданам целевую гуманитарную помощь. "Сегодня наша команда уже во второй раз посещает населенный пункт Спартак Ясиноватского района. Мы привезли сюда гуманитарные наборы, питьевую воду. В прошлый раз мы собрали заявки по лекарствам и вещам. &lt;…&gt; Уже после первой поездки у нас было полное понимание, что конкретно сюда необходимо везти", – рассказал активист общественной организации "Народная дружина" Даниил Григорь. У одной из пожилых жительниц Спартака Раисы Семеновны на ее улице и в ближайшей округе не осталось ни одного соседа. Она рассказала, что единственные оставшиеся у нее друзья – это собаки, которых она подкармливает. "Это мои друзья. Я же плохо вижу, вот вчера ходила за хлебом, а они идут впереди меня и ведут. Меня кто любит – это только собаки", – сказала она. Спартак находится в непосредственной близости как к Авдеевке, так и к Донецку. До начала специальной военной операции к северо-западу от поселка проходила линия разграничения между украинскими военными и ополчением Донбасса.
https://ria.ru/20240301/su-25-1930385334.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донбасс, Безопасность
После освобождения Авдеевки прекратились обстрелы прифронтового Спартака

Жители Спартака рассказали, что после взятия Авдеевки прекратились обстрелы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СПАРТАК (ДНР), 2 мар – РИА Новости. Жители прифронтового поселка Спартак в ДНР рассказали РИА Новости, что после освобождения Авдеевки обстрелы прекратились.
"В Спартаке до войны жили около 3,5 тысяч человек, а сейчас осталось 42. Сами видите, у нас тут всё разбито. <…> После того как взяли Авдеевку, стало намного тише, стало тихо. Раньше только бомбили и бомбили, а сейчас тихо, хорошо", – сказала местная жительница Валентина Плешкова.
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По ее словам, в поселке не осталось ни одного целого здания, нет воды, электричества и газа, но люди продолжают жить в своих даже разрушенных домах.
Также после освобождения Авдеевки появился доступ в Спартак у волонтеров, что позволило начать оказывать мирным гражданам целевую гуманитарную помощь.
«
"Сегодня наша команда уже во второй раз посещает населенный пункт Спартак Ясиноватского района. Мы привезли сюда гуманитарные наборы, питьевую воду. В прошлый раз мы собрали заявки по лекарствам и вещам. <…> Уже после первой поездки у нас было полное понимание, что конкретно сюда необходимо везти", – рассказал активист общественной организации "Народная дружина" Даниил Григорь.
У одной из пожилых жительниц Спартака Раисы Семеновны на ее улице и в ближайшей округе не осталось ни одного соседа. Она рассказала, что единственные оставшиеся у нее друзья – это собаки, которых она подкармливает.
"Это мои друзья. Я же плохо вижу, вот вчера ходила за хлебом, а они идут впереди меня и ведут. Меня кто любит – это только собаки", – сказала она.
Спартак находится в непосредственной близости как к Авдеевке, так и к Донецку. До начала специальной военной операции к северо-западу от поселка проходила линия разграничения между украинскими военными и ополчением Донбасса.
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