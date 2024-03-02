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Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2024
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14:48 02.03.2024 (обновлено: 15:28 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html
Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области
Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2024
Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:48
2024-03-02T15:28
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве."Следственная группа СК России в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке БПЛА украинских вооруженных формирований", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. При взрыве сброшенного с дрона устройства ранения получили двое сотрудников ведомства, еще двоих контузило. Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.В ведомстве подчеркнули, что установят личности украинцев, причастных к атаке, действиям каждого из них дадут надлежащую правовую оценку.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области

Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области, есть раненые

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве.
«
"Следственная группа СК России в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке БПЛА украинских вооруженных формирований", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. При взрыве сброшенного с дрона устройства ранения получили двое сотрудников ведомства, еще двоих контузило. Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
В ведомстве подчеркнули, что установят личности украинцев, причастных к атаке, действиям каждого из них дадут надлежащую правовую оценку.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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