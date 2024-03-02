https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html

Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области

Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2024

Следственная группа СК подверглась атаке БПЛА в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:48

2024-03-02T14:48

2024-03-02T15:28

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве."Следственная группа СК России в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке БПЛА украинских вооруженных формирований", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. При взрыве сброшенного с дрона устройства ранения получили двое сотрудников ведомства, еще двоих контузило. Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.В ведомстве подчеркнули, что установят личности украинцев, причастных к атаке, действиям каждого из них дадут надлежащую правовую оценку.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)