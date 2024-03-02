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Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран - РИА Новости, 02.03.2024
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15:55 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930707813.html
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран - РИА Новости, 02.03.2024
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран, ждет подвижек в этом вопросе от Анкары, заявил спецпредставитель Еревана по нормализации... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:55
2024-03-02T15:55
в мире
турция
армения
анкара (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран, ждет подвижек в этом вопросе от Анкары, заявил спецпредставитель Еревана по нормализации отношений с Анкарой, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в интервью CNN Türk. Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил в субботу РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч. "Что касается армянской стороны, то мы готовы. В настоящее время ожидаем движения от турецких партнеров, к сожалению, пока движения нет. Надеемся на ближайшее время", - сказал Рубинян. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
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в мире, турция, армения, анкара (провинция)
В мире, Турция, Армения, Анкара (провинция)
Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран

Спецпредставитель: Армения готова к открытию границы с Турцией для третьих стран

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран, ждет подвижек в этом вопросе от Анкары, заявил спецпредставитель Еревана по нормализации отношений с Анкарой, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в интервью CNN Türk.
Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет, Анкара и Ереван ведут работу в этом направлении, заявил в субботу РИА Новости спецпредставитель Турции по нормализации с отношений с Ереваном, посол Сердар Кылыч.
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"Что касается армянской стороны, то мы готовы. В настоящее время ожидаем движения от турецких партнеров, к сожалению, пока движения нет. Надеемся на ближайшее время", - сказал Рубинян.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.
Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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